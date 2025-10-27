Homem ataca a ex-namorada e filhos a salvam das agressões

Uma mulher de 34 anos foi salva pelos filhos, adolescentes, de ser agredida por seu ex-namorado, de 29 anos, na madrugada deste domingo (26), em Itupeva. A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi preso por ameaça e violação de domicílio.
Era início da madrugada quando a vítima estava em frente à sua casa, momento em que foi surpreendida pelo ex-namorado - eles tiveram um relacionamento por pouco mais de um ano, e há quatro meses haviam rompido.
O ex, ciumento, tentou agredi-la, mas ela entrou no carro do amigo, onde se trancou paga se proteger. Furioso, ele quebrou os vidros para pegá-la, momento em que ela acionou a Polícia Militar. O chamado pela PM assustou o agressor, que se evadiu. Quando os militares chegaram, ele já não estava mais no local.
Minutos após saírem para patrulhamento novamente, os policiais foram chamados de novo. Quando chegaram na residência, encontraram o ex-namorado imobilizado pelos filhos da vítima - ele havia retornado, pulado o muro e partido para cima dela, sendo defendida pelos garotos.
Enquanto era imobilizado pelos meninos, ele fez ameaças de matar a todos e atear fogo na casa.
Os PMs o detiveram e fizeram a condução até o Plantão Policial, onde foi preso em flagrante