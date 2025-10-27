Homem ataca a ex-namorada e filhos a salvam das agressões

Uma mulher de 34 anos foi salva pelos filhos, adolescentes, de ser agredida por seu ex-namorado, de 29 anos, na madrugada deste domingo (26), em Itupeva. A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi preso por ameaça e violação de domicílio.

Era início da madrugada quando a vítima estava em frente à sua casa, momento em que foi surpreendida pelo ex-namorado - eles tiveram um relacionamento por pouco mais de um ano, e há quatro meses haviam rompido.

O ex, ciumento, tentou agredi-la, mas ela entrou no carro do amigo, onde se trancou paga se proteger. Furioso, ele quebrou os vidros para pegá-la, momento em que ela acionou a Polícia Militar. O chamado pela PM assustou o agressor, que se evadiu. Quando os militares chegaram, ele já não estava mais no local.