Motorista fica ferido após bater em defensas metálicas

Uma pessoa ficou ferida ao bater em defensas metálicas no km 80 da pista Norte da rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva, na manhã desta segunda-feira (27). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária e ambulância.

Por razões a serem apuradas, o motorista perdeu o controle do veículo e se chocou contra as defensas. Por conta do acidente, a pista precisou ser interditada parcialmente por mais de uma hora, causando longo congestionamento - que já está normalizado.

A vítima sofreu ferimentos leves.