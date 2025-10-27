27 de outubro de 2025
DEPOIS DO CALORÃO

Jundiaí tem previsão de chuva para a semana toda

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Jornal de Jundiaí
O céu de Jundiaí amanheceu com bastante nebulosidade nesta segunda-feira (27) depois de um fim de semana quente
Depois de um fim de semana com tempo seco e termômetros acima dos 30°C, Jundiaí terá uma semana chuvosa e com temperaturas mais amenas. Isso vai acontecer por causa do avanço de uma nova frente fria pelos próximos dias. E a chuva pode começar ainda hoje (27), com pancadas moderadas a fortes. Até o momento, Jundiaí tem cerca de 30 milímetros de chuva neste mês.

Apesar da frente fria trazer bastante chuva, as temperaturas não devem cair bruscamente na região de Jundiaí. Mas os termômetros vão cair um pouco encerrando este mês, que teve recorde de frio em décadas em algumas capitais brasileiras, inclusive São Paulo. Em plena primavera, a temperatura chegou a 10,8°C, nos dias 20 e 21, algo que não acontecia desde 2014.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas ficam entre 16° e 26°C nesta segunda e há possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas. Na terça-feira (28), o tempo segue nublado e com pancadas de chuva, mínima de 16°C e máxima de 24°C. A quarta-feira (29) deve ter chuva mais intensa, até com trovoadas, e os termômetros ficarão entre 16°C e 22°C. Na quinta-feira (30), tempo nublado, também com chuva prevista e temperaturas de 14°C a 19°C. Na sexta-feira (31), tanto as temperaturas quanto a chuva continuam.

