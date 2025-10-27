Criminoso é 'pego na mentira' e volta para a cadeia

Um traficante foragido da penitenciária de Itapetininga, no interior de São Paulo, após ignorar o final do período de 'saidinha' e não retornar para a cadeia, foi capturado em Jundiaí por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão.

Os policiais faziam patrulhamento pela avenida César Cosin, no bairro Ivoturucaia, quando se depararam com um homem caminhando pela via, demonstrando nervosismo ao avistar a equipe. Ele foi abordado e revistado, mas nada de ilícito foi encontrado.

O homem informou se chamar Mauro, mas alegou que estava morando nas ruas e havia perdido seus documentos. Suspeitando de que estivesse mentindo, os agentes usaram de equipamentos de inteligência para descobrir sua verdadeira identidade. Trata-se de um traficante condenado e que cumpre pena no presídio de Itapetininga, mas que estava na rua irregularmente, desde que não retornou da saidinha.