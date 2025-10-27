27 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Criminoso é 'pego na mentira' e volta para a cadeia

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O criminoso foi capturado levado para a prisão
O criminoso foi capturado levado para a prisão

Um traficante foragido da penitenciária de Itapetininga, no interior de São Paulo, após ignorar o final do período de 'saidinha' e não retornar para a cadeia, foi capturado em Jundiaí por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão.

Os policiais faziam patrulhamento pela avenida César Cosin, no bairro Ivoturucaia, quando se depararam com um homem caminhando pela via, demonstrando nervosismo ao avistar a equipe. Ele foi abordado e revistado, mas nada de ilícito foi encontrado.

O homem informou se chamar Mauro, mas alegou que estava morando nas ruas e havia perdido seus documentos. Suspeitando de que estivesse mentindo, os agentes usaram de equipamentos de inteligência para descobrir sua verdadeira identidade. Trata-se de um traficante condenado e que cumpre pena no presídio de Itapetininga, mas que estava na rua irregularmente, desde que não retornou da saidinha.

Ele foi apresentado no Plantão Policial e levado para o sistema prisional para cumprir sua pena.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários