Apae de Jundiaí amplia atendimentos com novo Centro Diagnóstico

Com 10 novas salas e uma estrutura moderna, o Centro Diagnóstico vai reunir dez especialidades que atuarão de forma integrada: Fisioterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Neurologia, Psiquiatria, Neuropediatria, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Enfermagem e Fonoaudiologia. Com a ampliação, a Apae poderá expandir a capacidade de atendimentos, garantindo maior fluidez no acolhimento e reduzindo o tempo de conclusão das avaliações diagnósticas.

A Apae de Jundiaí entrega, no dia 30 de outubro (quinta-feira), um marco histórico para a entidade: o Centro Diagnóstico. O novo espaço, com mais de 300 metros quadrados, é integralmente dedicado à realização de avaliações diagnósticas multidisciplinares. O prédio, localizado anexo à entidade, foi projetado para oferecer melhor estrutura e conforto aos usuários e profissionais.

O prédio terá mais de 300 metros quadrados dedicados às avaliações diagnósticas

Para a coordenadora de Saúde da Apae de Jundiaí, Camila Mendes, o novo espaço representa um avanço importante no trabalho da equipe multidisciplinar. “Com o Centro Diagnóstico, poderemos agilizar a entrega das avaliações e oferecer um olhar mais integral e personalizado para cada usuário atendido. Isso garante mais precisão nos diagnósticos e um encaminhamento mais rápido para as terapias e acompanhamentos necessários”, explica.

Para o presidente da Apae de Jundiaí, Edison de Moraes Gonçalves, o novo espaço reflete o compromisso da instituição com a excelência no atendimento às pessoas com deficiência intelectual e múltipla e TEA em nosso município. “A entrega do Centro Diagnóstico é um sonho realizado, de uma luta coletiva. Expandir a capacidade de atendimentos é mais que um avanço estrutural, é um compromisso com o cuidado e com as famílias que confiam em nosso trabalho”, afirma Edison.