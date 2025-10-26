26 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

FATAL

Grave acidente na Anhanguera mata motociclista

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação/Artesp
Acidente envolvendo múltiplos veículos teve morte de motociclista
Um grave acidente com múltiplas colisões envolvendo duas motos, um carro e um caminhão ocorreu no km 24 da Via Anhanguera, no sentido Capital, resultando na morte de um motociclista. A Artesp informou que a via foi interditada para o atendimento da ocorrência.

Todos os veículos foram retirados do local e posicionados no canteiro de obras existente no local, onde aguardam a chegada polícia científica e posteriormente a recolha da vítima fatal.

O condutor da motocicleta BMW, após avaliação e orientação, recusou a remoção ao PS, permanecendo no local dos fatos.

 

