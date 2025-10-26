Grave acidente na Anhanguera mata motociclista

Um grave acidente com múltiplas colisões envolvendo duas motos, um carro e um caminhão ocorreu no km 24 da Via Anhanguera, no sentido Capital, resultando na morte de um motociclista. A Artesp informou que a via foi interditada para o atendimento da ocorrência.
Todos os veículos foram retirados do local e posicionados no canteiro de obras existente no local, onde aguardam a chegada polícia científica e posteriormente a recolha da vítima fatal.
O condutor da motocicleta BMW, após avaliação e orientação, recusou a remoção ao PS, permanecendo no local dos fatos.