Jundiaí não registra mortes de motociclistas pelo 2º mês do ano

Dados do InfoSiga, plataforma oficial do Governo do Estado de São Paulo, mostram que setembro foi o segundo mês de 2025 sem registros de mortes de motociclistas nas vias urbanas de Jundiaí . O resultado reflete a intensificação das ações de fiscalização e das campanhas de conscientização e educação promovidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMMT).
O desempenho confirma que o trabalho da SMMT tem apresentado resultados positivos. Em setembro, Jundiaí deixou o topo da lista de cidades com mais de 300 mil habitantes com óbitos de motoristas, motociclistas e pedestres, passando para a terceira posição. Em julho, foi lançada a campanha “Não deixe um acidente contar sua história”, com foco na redução de mortes entre motociclistas, grupo mais vulnerável diante do aumento dos índices de acidentes.
Para fortalecer a iniciativa, a administração municipal também criou um grupo de estudos voltado ao Programa Segurança do Motociclista. Até o momento, foram realizados dois encontros, com a terceira reunião prevista para 31 de outubro, às 9h, no Paço Municipal. O objetivo é definir estratégias de conscientização e preservação da vida no trânsito, envolvendo órgãos parceiros e voluntários.
Segundo o secretário de Mobilidade e Transportes, José Carlos Sacramone, os resultados mostram que a cidade está avançando. “As ações de fiscalização, somadas às campanhas educativas, têm sido fundamentais para reduzir acidentes. Queremos envolver cada vez mais a comunidade, escolas e empresas, pois acreditamos que o trânsito seguro se constrói com a participação de todos. A queda no ranking comprova que estamos no caminho certo, e vamos seguir reforçando o trabalho para proteger vidas”, afirmou.
Fiscalização
A Prefeitura também intensificou a fiscalização nas vias. Para o diretor de Fiscalização de Trânsito, Marcelo Roveri, esse tipo de ação é essencial para garantir segurança e justiça no trânsito. “A remoção de veículos irregulares protege toda a coletividade, porque quem circula com infrações ou débitos representa risco para todos. Essa fiscalização demonstra que o município está atento e comprometido com a segurança viária”, destacou.