Jundiaí não registra mortes de motociclistas pelo 2º mês do ano

Dados do InfoSiga, plataforma oficial do Governo do Estado de São Paulo, mostram que setembro foi o segundo mês de 2025 sem registros de mortes de motociclistas nas vias urbanas de Jundiaí . O resultado reflete a intensificação das ações de fiscalização e das campanhas de conscientização e educação promovidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMMT).

O desempenho confirma que o trabalho da SMMT tem apresentado resultados positivos. Em setembro, Jundiaí deixou o topo da lista de cidades com mais de 300 mil habitantes com óbitos de motoristas, motociclistas e pedestres, passando para a terceira posição. Em julho, foi lançada a campanha “Não deixe um acidente contar sua história”, com foco na redução de mortes entre motociclistas, grupo mais vulnerável diante do aumento dos índices de acidentes.

Para fortalecer a iniciativa, a administração municipal também criou um grupo de estudos voltado ao Programa Segurança do Motociclista. Até o momento, foram realizados dois encontros, com a terceira reunião prevista para 31 de outubro, às 9h, no Paço Municipal. O objetivo é definir estratégias de conscientização e preservação da vida no trânsito, envolvendo órgãos parceiros e voluntários.