Abertas inscrições para casamento comunitário em Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil e do Fundo Social de Solidariedade (Funss), em parceria com o 1º e o 2º Cartórios de Registro Civil da cidade, abriu as inscrições para o Casamento Comunitário 2025. A iniciativa é voltada a casais em situação de vulnerabilidade social que ainda não conseguiram formalizar a união por motivos financeiros ou burocráticos.
A cerimônia será realizada no dia 6 de dezembro de 2025, às 16h, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva). Durante o evento, os casais que cumprirem todas as etapas junto aos cartórios receberão a Certidão de Casamento no mesmo dia.
Serão disponibilizadas 50 vagas para casais e 30 vagas adicionais para cadastro reserva, que poderão ser utilizadas em casos de desistência ou indeferimento de inscrição.
Para participar, é necessário residir em Jundiaí, estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e realizar a inscrição presencial até o dia 7 de novembro de 2025, em um dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) ou no Centro Pop (voltado à população em situação de rua), dentro do horário de funcionamento das unidades.
No momento da inscrição, os interessados deverão preencher um formulário eletrônico e apresentar os documentos exigidos pelo edital.
Os casais selecionados estarão isentos das taxas cartorárias e deverão cumprir integralmente as exigências documentais feitas pelos cartórios, dentro dos prazos estabelecidos.
De acordo com o edital, os casamentos serão celebrados sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, conforme a legislação vigente.
A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Jundiaí em promover cidadania, inclusão social e dignidade às famílias, garantindo que mais casais tenham acesso ao direito de formalizar sua união civil de forma gratuita e acolhedora.
O local de inscrição mais próximo pode ser consultado pelo site CONFIRA LOCAL DE INSCRIÇÃO