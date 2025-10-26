Abertas inscrições para casamento comunitário em Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil e do Fundo Social de Solidariedade (Funss), em parceria com o 1º e o 2º Cartórios de Registro Civil da cidade, abriu as inscrições para o Casamento Comunitário 2025. A iniciativa é voltada a casais em situação de vulnerabilidade social que ainda não conseguiram formalizar a união por motivos financeiros ou burocráticos.

A cerimônia será realizada no dia 6 de dezembro de 2025, às 16h, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva). Durante o evento, os casais que cumprirem todas as etapas junto aos cartórios receberão a Certidão de Casamento no mesmo dia.

Serão disponibilizadas 50 vagas para casais e 30 vagas adicionais para cadastro reserva, que poderão ser utilizadas em casos de desistência ou indeferimento de inscrição.