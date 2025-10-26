26 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
VULNERABILIDADE

Abertas inscrições para casamento comunitário em Jundiaí

Por REDAÇÃO | PREFEITURA DE JUNDIAÍ
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
DIVULGAÇÃO
A cerimônia será realizada no dia 6 de dezembro de 2025, às 16h, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva).
A cerimônia será realizada no dia 6 de dezembro de 2025, às 16h, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva).

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil e do Fundo Social de Solidariedade (Funss), em parceria com o 1º e o 2º Cartórios de Registro Civil da cidade, abriu as inscrições para o Casamento Comunitário 2025. A iniciativa é voltada a casais em situação de vulnerabilidade social que ainda não conseguiram formalizar a união por motivos financeiros ou burocráticos.

A cerimônia será realizada no dia 6 de dezembro de 2025, às 16h, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva). Durante o evento, os casais que cumprirem todas as etapas junto aos cartórios receberão a Certidão de Casamento no mesmo dia.

Serão disponibilizadas 50 vagas para casais e 30 vagas adicionais para cadastro reserva, que poderão ser utilizadas em casos de desistência ou indeferimento de inscrição.

Para participar, é necessário residir em Jundiaí, estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e realizar a inscrição presencial até o dia 7 de novembro de 2025, em um dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) ou no Centro Pop (voltado à população em situação de rua), dentro do horário de funcionamento das unidades.
No momento da inscrição, os interessados deverão preencher um formulário eletrônico e apresentar os documentos exigidos pelo edital.

Os casais selecionados estarão isentos das taxas cartorárias e deverão cumprir integralmente as exigências documentais feitas pelos cartórios, dentro dos prazos estabelecidos.

De acordo com o edital, os casamentos serão celebrados sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, conforme a legislação vigente.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Jundiaí em promover cidadania, inclusão social e dignidade às famílias, garantindo que mais casais tenham acesso ao direito de formalizar sua união civil de forma gratuita e acolhedora.

O local de inscrição mais próximo pode ser consultado pelo site  CONFIRA LOCAL DE INSCRIÇÃO

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários