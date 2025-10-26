Polícia Rodoviária alcança marca de 111 t de drogas apreendidas

A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo já apreendeu, até esta sexta-feira, 24 de outubro, mais drogas do que todo o ano de 2024. Em 2025, foram apreendidas 111 toneladas de drogas, contra 105 durante o ano passado. A marca de produtividade foi ampliada depois que a Polícia Militar Rodoviária apreendeu, na noite de sexta, mais de uma tonelada de maconha na rodovia Castello Branco, na altura de Itatinga, interior de São Paulo.

Os tijolos de maconha estavam inseridos em dezenas de fardos, escondidos em meio a uma carga de soja. O motorista do caminhão foi preso. Segundo as investigações, ele saiu do Mato Grosso do Sul e iria até o Porto de Santos, no litoral paulista, onde provavelmente a droga seria exportada. O veículo também foi apreendido. O indiciado foi encaminhado até a delegacia de Botucatu, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O número de apreensões deste ano demonstra o compromisso da PM em monitorar as rodovias para impedir a circulação de drogas no estado e, dessa forma, asfixiar financeiramente o crime organizado, causando prejuízos milionários a traficantes.