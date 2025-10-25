São Paulo terá novo modelo de gestão da água

O novo modelo de acompanhamento e gestão integrada dos recursos hídricos de São Paulo marca um avanço na proteção dos mananciais e na garantia do abastecimento da população. A nova metodologia permite um monitoramento mais preciso e decisões baseadas em projeções de longo prazo.

O modelo estabelece sete faixas de atuação conforme os níveis de reservação dos sistemas metropolitanos, com ações proporcionais às condições dos reservatórios, considerando seus níveis, afluências, consumo e volume de chuvas. O objetivo é assegurar que medidas de prevenção e uso racional sejam adotadas de forma planejada, gradativa e previsível, evitando pressões repentinas sobre o sistema.

As faixas de atuação são definidas a partir de uma curva de projeção de 12 meses. O acompanhamento é feito de maneira contínua pela SP Águas, garantindo atualizações constantes das projeções e segurança na tomada de decisões.