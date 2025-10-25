Moradores protestam após prefeito chamar paciente de 'calvinha'

Moradores de Campo Paulista Paulista organizaram neste sábado (25) uma manifestação contra o prefeito Adeildo Nogueira (PL) após ele ter chamado uma paciente com câncer de “calvinha do esquema”. O ato reuniu dezenas de mulheres na porta da Prefeitura local.
O grupo usava roupas pretas e carregava cartazes pedindo “respeito” à gestão municipal. Ao lado das manifestantes, estava Márcia Regina de Souza, de 52 anos, a paciente com câncer que foi alvo dos comentários do prefeito. Ele teria gravado uma live em que se referia a mulher de forma debochada. Além de chamá-la de “calvinha”, Adeildo disse, sem citar nomes, que estava se referindo à “grileirinha do bezerro” e à “nossa querida Boulas do Jardim Marquetti”.
Medicamentos para quimioterapia
Segundo Márcia, o prefeito debocha da sua condição de saúde e se recusa a comprar os remédios supostamente em razão de sua amizade com um vereador da oposição. Ela também trabalhou como recepcionista na antiga gestão.
Há três anos, médicos identificaram que Márcia tem carcinoma triplo negativo de mama, um tipo mais agressivo da doença. Durante o tratamento, ela também contraiu diabetes e, desde o início da nova gestão, tem tido dificuldade para acessar tanto a insulina quanto o anastrasol, remédio usado no tratamento do câncer.
Exames na cidade vizinha
O problema, segundo ela, atinge todos os pacientes oncológicos e diabéticos da cidade. Para fazer exames de ultrassom, por exemplo, eles precisam ir até Jundiaí receber atendimento. Segundo ela, não há medicamentos disponíveis em Campo Limpo.
Procurada, a Prefeitura Municipal esclareceu, em nota, que “em nenhum momento o prefeito fez nenhum ataque pessoal ou desrespeitou qualquer moradora da cidade”.