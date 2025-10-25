Moradores protestam após prefeito chamar paciente de 'calvinha'

Moradores de Campo Paulista Paulista organizaram neste sábado (25) uma manifestação contra o prefeito Adeildo Nogueira (PL) após ele ter chamado uma paciente com câncer de “calvinha do esquema”. O ato reuniu dezenas de mulheres na porta da Prefeitura local.

O grupo usava roupas pretas e carregava cartazes pedindo “respeito” à gestão municipal. Ao lado das manifestantes, estava Márcia Regina de Souza, de 52 anos, a paciente com câncer que foi alvo dos comentários do prefeito. Ele teria gravado uma live em que se referia a mulher de forma debochada. Além de chamá-la de “calvinha”, Adeildo disse, sem citar nomes, que estava se referindo à “grileirinha do bezerro” e à “nossa querida Boulas do Jardim Marquetti”.

Medicamentos para quimioterapia

Segundo Márcia, o prefeito debocha da sua condição de saúde e se recusa a comprar os remédios supostamente em razão de sua amizade com um vereador da oposição. Ela também trabalhou como recepcionista na antiga gestão.