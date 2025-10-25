Curso de Agropecuária inicia cultivo inédito de uvas italianas

O coordenador do projeto, professor Eduardo Alvarez, destacou o protagonismo dos alunos e a relevância da experiência prática no aprendizado técnico. “Este projeto coloca o curso de Agropecuária no centro da inovação. Nossos alunos estão vivenciando o que há de mais avançado em viticultura — aprendendo, na prática, como se implanta um vinhedo moderno, com mudas importadas e manejo técnico de ponta. Eles serão os primeiros a acompanhar o desenvolvimento de variedades inéditas no Brasil, o que é uma oportunidade única na formação profissional”, afirmou o professor.

Sob coordenação dos professores e estudantes do curso de Agropecuária, foram plantadas 750 mudas viníferas enviadas pelo viveiro italiano VCR de Rauscedo, das variedades TAI Rosso, Corvina Veronese, Catarratto Bianco, Raboso Piave, Durella, Incrocio Manzoni 13.0.25 e Incrocio Manzoni 6.0.13 — quatro delas ainda sem registro de cultivo no país. A Etec BeSt será responsável por conduzir o processo de regularização junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

O curso técnico em Agropecuária da Etec Benedito Storani (Etec BeSt) deu um passo histórico neste sábado (25), ao iniciar o plantio das primeiras mudas do Vinhedo Itália — um parreiral experimental com variedades de uvas inéditas no Brasil. A iniciativa é fruto de uma parceria internacional com o Instituto de Viticultura e Enologia ISISS G.B. Cerletti, de Conegliano (Itália), e representa um avanço inédito na formação técnica de futuros profissionais do campo.

O estudante do primeiro ano de Agropecuária Rhuan Ariosi Navarro, participou do plantio das primeiras mudas e destacou o aprendizado vivencial. “É muito importante essa inovação que a escola está trazendo para o aprendizado de nós alunos. Porque essas mudas são inéditas e isso é uma inovação agora no estado de São Paulo, porque algumas dessas variedades estarão sendo cultivadas aqui no Brasil na nossa EtecBest. É uma grande oportunidade que a escola nos dá de nos apropriarmos do cultivo dessas uvas viníferas, desde a sua implantação até os seus tratos culturais, a gente vai participar”, comentou o estudante, que está empolgado com a chance de participar de todo o processo pata a certificação das variedades junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

O evento contou também com a presença de produtores e representantes do setor vitivinícola regional, que destacaram a importância da experiência para o futuro do agronegócio. “Nós estávamos presente no plantio dessas uvas italianas, que podem mudar o ciclo das uvas viníferas no Brasil, é muito importante. Estamos começando um ciclo. Algumas variedades podem nos surpreender, e tornar Jundiaí um marco realmente de uvas viníferas e com castas italianas, que isso é mais importante ainda porque a maioria dos jundiaienses tem descendência italiana. Eu, como produtor de vinho, de uvas de mesa e algumas uvas viníferas, tenho as principais são uvas francesas e agora, a introdução dessas uvas italianas, vem para coroar essas gerações que nos proporcionaram tanto amor pela produção de uvas e vinhos e com essas experiências que a escola está trazendo e desenvolvendo junto com a escola da Itália vai nos ajudar demais”, explica Amarildo Martins, que é estudante da Etec e produtor de uva e vinho.

Com o Vinhedo Itália, o curso de Agropecuária reafirma sua tradição pioneira na formação de técnicos para o campo e amplia o vínculo entre ensino, pesquisa e produção sustentável. A escola, reconhecida entre as melhores do Centro Paula Souza, oferece o curso nas modalidades Integrado ao Ensino Médio e Modular (pós-médio), com inscrições abertas até o dia 3 de novembro pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.