Prefeitura abre inscrições para a Câmara Temática ‘Girassol'

Podem se inscrever crianças de 8 a 12 anos, residentes em Jundiaí, com deficiências visíveis ou invisíveis. O formulário de inscrição está disponível neste link.

O processo seletivo para os membros da Câmara Temática “Girassol” será realizado por sorteio público, e as crianças selecionadas terão a oportunidade de expressar suas ideias, opiniões e participar ativamente das decisões que impactam o seu cotidiano.

A Prefeitura de Jundiaí abre inscrições para a formação da Câmara Temática “Girassol”, primeira instância de participação social voltada exclusivamente a crianças com deficiência e neurodivergentes na construção de políticas públicas municipais.

Os dados fornecidos serão utilizados exclusivamente para o processo de seleção, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018).

Inclusão com protagonismo

A criação da Câmara Temática “Girassol” é a materialização da política pública de inclusão que orienta a atual gestão municipal e faz parte de um conjunto de ações que buscam garantir o direito das crianças com deficiência de participarem plenamente da vida na cidade.

Segundo o assessor de Políticas para Pessoas com Deficiência, Caio Ribeiro Daniel, integrante do Núcleo de Articulação em Direitos Humanos da Casa Civil, a iniciativa representa uma mudança de paradigma. “Entendemos que a inclusão mais potente não é apenas feita para elas, mas também com elas. Essa Câmara formaliza a escuta ativa e dá protagonismo a quem mais entende do assunto: as próprias crianças. A criação desta Câmara, em conjunto com outras ações, como o Jardim Sensorial, demonstra que não se trata apenas de cumprir uma obrigação, mas de garantir o direito da criança com deficiência de ser cidadã plena, com voz e poder de decisão na construção da cidade.”