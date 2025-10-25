PM e GM fazem operação conjunta contra os pancadões em Jundiaí

Policiais da 1ª Cia do 49º Batalhão da Polícia Militar e guardas municipais patrulharam alguns pontos esta madrugada para coibir os pancadões em alguns bairros de Jundiaí. Durante a operação conjunta, realizada especificamente no Jardim São Camilo, Jardim Tamoio e Meias Aço, o trabalho teve a intenção de evitar aglomerações durante a madrugada.

Durante os trabalhos foram realizadas vistorias em veículos, combate ao tráfico, e abordagem a suspeitos, mas não houve prisões. As corporações adiantam que as ações contra os pancadões serão intensificadas ao longo da semana.