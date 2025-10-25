Kauan anuncia que projetos de obras viárias devem sair do papel

Cajamar está prestes a viver um importante avanço na área de mobilidade urbana. Após reunião realizada na Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, o prefeito Kauan anunciou o andamento de obras aguardadas há anos que vão solucionar gargalos históricos de trânsito e melhorar o fluxo viário em diversos pontos da cidade.

O encontro aconteceu nesta sexta-feira (24) e contou com a presença do secretário de Estado Rafael Benini e do ex-prefeito Danilo Joan, que iniciou essa articulação ainda em sua gestão. A reunião consolidou o trabalho conjunto entre administrações, em diálogo constante com o Governo do Estado, para garantir que esses projetos finalmente saiam do papel.

Entre as obras tratadas estão o destravamento do viaduto da Rodovia Edgard Máximo Zambotto, no km 38 da Anhanguera, ponto que há anos causa congestionamentos na região; o alteamento da Rodovia Anhanguera, no km 36, que vai resolver os problemas de alagamento; e a ligação da nova avenida do Polvilho com a Rodovia Anhanguera, no km 30, ampliando o acesso e melhorando o escoamento de veículos na região.