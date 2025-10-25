Abastecimento de água segue normal na RMJ

Indo na contramão de muitos municípios da Grande São Paulo e até alguns do Interior como Mairinque, Americana e Amparo, que enfrentam problemas de abastecimento e adotaram medidas para suprir o baixo nível dos reservatórios, municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) mantém a situação sob controle.
Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, os sistemas locais operam normalmente e sem necessidade de racionamento, mesmo após um período de estiagem prolongado em 2025.
De acordo com a DAE Jundiaí, a Represa de Acumulação de Jundiaí está atualmente com 60% da capacidade total, índice superior ao registrado no mesmo período de 2024, quando o nível era de 49%. A capacidade é de 9,3 bilhões de litros. De água. O fornecimento segue normal, sem redução de pressão na rede. A autarquia destaca que o monitoramento é constante e que a reversão do Rio Atibaia permanece ativa para reforçar o sistema.
“Apesar de estarmos em uma situação confortável, é essencial que a população mantenha o uso consciente da água. Com a colaboração de todos, passaremos pelo período de estiagem sem grandes impactos”, afirma Luiz Roberto Del Gelmo, diretor-presidente da DAE Jundiaí.
Já a Sabesp reforça que o abastecimento segue normal em Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Itupeva, Jarinu e Cabreúva, com os sistemas operando em plena capacidade. As chuvas recentes ajudaram na recuperação dos mananciais, e a previsão de novas precipitações deve melhorar ainda mais as condições.
O JJ procurou saber a situação de Louveira, mas não recebeu uma resposta da Prefeitura até o fechamento desta edição.