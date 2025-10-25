Abastecimento de água segue normal na RMJ

Indo na contramão de muitos municípios da Grande São Paulo e até alguns do Interior como Mairinque, Americana e Amparo, que enfrentam problemas de abastecimento e adotaram medidas para suprir o baixo nível dos reservatórios, municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) mantém a situação sob controle.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, os sistemas locais operam normalmente e sem necessidade de racionamento, mesmo após um período de estiagem prolongado em 2025.

De acordo com a DAE Jundiaí, a Represa de Acumulação de Jundiaí está atualmente com 60% da capacidade total, índice superior ao registrado no mesmo período de 2024, quando o nível era de 49%. A capacidade é de 9,3 bilhões de litros. De água. O fornecimento segue normal, sem redução de pressão na rede. A autarquia destaca que o monitoramento é constante e que a reversão do Rio Atibaia permanece ativa para reforçar o sistema.