25 de outubro de 2025
OLHO NAS TORNEIRAS

Abastecimento de água segue normal na RMJ

Por Felipe Torezim | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Represa de Jundiaí tem capacidade de 9,3 bilhões de litros e segue com capacidade acima do registrado em 2024
Represa de Jundiaí tem capacidade de 9,3 bilhões de litros e segue com capacidade acima do registrado em 2024

Indo na contramão de muitos municípios da Grande São Paulo e até alguns do Interior como Mairinque, Americana e Amparo, que enfrentam problemas de abastecimento e adotaram medidas para suprir o baixo nível dos reservatórios, municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) mantém a situação sob controle. 

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, os sistemas locais operam normalmente e sem necessidade de racionamento, mesmo após um período de estiagem prolongado em 2025.

De acordo com a DAE Jundiaí, a Represa de Acumulação de Jundiaí está atualmente com 60% da capacidade total, índice superior ao registrado no mesmo período de 2024, quando o nível era de 49%. A capacidade é de 9,3 bilhões de litros. De água. O fornecimento segue normal, sem redução de pressão na rede. A autarquia destaca que o monitoramento é constante e que a reversão do Rio Atibaia permanece ativa para reforçar o sistema.

“Apesar de estarmos em uma situação confortável, é essencial que a população mantenha o uso consciente da água. Com a colaboração de todos, passaremos pelo período de estiagem sem grandes impactos”, afirma Luiz Roberto Del Gelmo, diretor-presidente da DAE Jundiaí.

Já a Sabesp reforça que o abastecimento segue normal em Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Itupeva, Jarinu e Cabreúva, com os sistemas operando em plena capacidade. As chuvas recentes ajudaram na recuperação dos mananciais, e a previsão de novas precipitações deve melhorar ainda mais as condições.

O JJ procurou saber a situação de Louveira, mas não recebeu uma resposta da Prefeitura até o fechamento desta edição.

