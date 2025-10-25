Safra de pêssego deve crescer 25% chegando a 750 toneladas

A safra de pêssego em Jundiaí deve crescer, em média, 25% e chegar a 750 toneladas em 2025, segundo estimativa da Associação Agrícola de Jundiaí (AAJ). O crescimento pode ser calculado em cima da média produzida anualmente em Jundiaí, que é de 600 toneladas, segundo dados da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT).
De acordo com o presidente da entidade, Renê José Tomasetto, o equilíbrio climático foi determinante para o resultado. A fruta adaptou-se ao território jundiaiense. “O clima foi mais favorável neste ano. Fez frio na hora certa, as chuvas foram na medida, além da irrigação adequada. Tudo isso contribui para o aumento na produção do pêssego que é doce e alegra o paladar das pessoas.”
Segundo dados da SMAAT, Jundiaí conta atualmente com 48 produtores dedicados ao cultivo de pêssegos, distribuídos em 62 hectares, com produção média anual de 600 toneladas. Ainda conforme levantamento do Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), em 2023 o setor agrícola do município movimentou R$ 185 milhões, dos quais R$ 8,7 milhões (4,7%) vieram do cultivo do pêssego.
Vagner Bardi é um desses produtores há mais de 20 anos. Ele confirma o bom momento e vai além das expectativas, projetando um aumento de mais de 50% na produção. “Este ano devo colher entre 15 e 17 toneladas, enquanto ano passado foram cerca de 11 toneladas”, comenta.
Produtor apenas de uva no passado, ele conta que expandiu o leque pela necessidade de colher o ano todo. “No começo, era só uva, mas passamos a plantar pêssego e outras frutas, como goiaba, para ter produção o ano todo. Fomos testando as variedades e hoje trabalhamos com as que mais se adaptaram à região, como Aurora, Regalo e Douradão.”
Variedade
Além da safra de pêssego, Jundiaí vive, em menor quantidade, a época do maracujá doce e azedo. Há também culturas secundárias, como a amora, acerola e pitanga. O município vive a expectativa para a tradicional colheita da uva, que deverá ser iniciada entre o final de novembro e início de dezembro. Segundo a SMAAT, ainda não é possível prever uma quantidade de produção, mas as expectativas são positivas. Historicamente, a safra anual de Uva Niagara Rosada de Jundiahy é de 40 mil toneladas.
“A pujança econômica de Jundiaí, que se reflete em sua referência como Município de excelência em índices e políticas públicas, deve-se historicamente à força e ao protagonismo na Agricultura. Seu título consolidado como Terra da Uva divide este patamar com outras culturas, presentes nas safras ao longo de todo o ano e nos esforços diários dos nossos trabalhadores rurais, que, de suas plantações, levam às mesas das famílias de Jundiaí e região o que há de melhor e mais saudável e saboroso”, afirma a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro.