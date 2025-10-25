Safra de pêssego deve crescer 25% chegando a 750 toneladas

A safra de pêssego em Jundiaí deve crescer, em média, 25% e chegar a 750 toneladas em 2025, segundo estimativa da Associação Agrícola de Jundiaí (AAJ). O crescimento pode ser calculado em cima da média produzida anualmente em Jundiaí, que é de 600 toneladas, segundo dados da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT).

De acordo com o presidente da entidade, Renê José Tomasetto, o equilíbrio climático foi determinante para o resultado. A fruta adaptou-se ao território jundiaiense. “O clima foi mais favorável neste ano. Fez frio na hora certa, as chuvas foram na medida, além da irrigação adequada. Tudo isso contribui para o aumento na produção do pêssego que é doce e alegra o paladar das pessoas.”

Segundo dados da SMAAT, Jundiaí conta atualmente com 48 produtores dedicados ao cultivo de pêssegos, distribuídos em 62 hectares, com produção média anual de 600 toneladas. Ainda conforme levantamento do Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), em 2023 o setor agrícola do município movimentou R$ 185 milhões, dos quais R$ 8,7 milhões (4,7%) vieram do cultivo do pêssego.