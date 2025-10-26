Participação cristã avança na política jundiaiense

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta semana, a urgência para a votação de um projeto de resolução que cria uma nova bancada parlamentar: a bancada cristã. A proposta ainda será analisada pelo plenário, mas demonstra a consolidação e expansão da participação evangélica e cristã na política brasileira. Essa participação, seja na esfera federal, estadual ou municipal, é uma tendência em constante crescimento e, segundo lideranças religiosas locais, fruto de uma organização iniciada e intensificada há três décadas
Ex-vereador e atual 2º Tesoureiro do Conselho de Pastores (Conpas) de Jundiaí, o pastor Dirlei Gonçalves destaca que o movimento de organização política dos evangélicos começou há aproximadamente 30 anos e tem a intenção de garantir representatividade para um segmento crescente da população, sem abrir mão de princípios considerados fundamentais - como a defesa da família e a posição contrária ao aborto e legalização de drogas, por exemplo.
“Os evangélicos se organizaram para ter representantes, mas são representantes cristãos, pois abrangem toda a sociedade, embora tenhamos ideais e dogmas que não abrimos mão”, afirma. “O objetivo sempre foi unir os cristãos e toda a sociedade para lutar por essas pautas, além de defender os menos favorecidos e os que mais precisam do poder público.”
O pastor, no entanto, expressa preocupação com o aumento do número de candidatos que se apresentam como “representantes da fé”, sem histórico comprovado de trabalho comunitário. “É importante que cada igreja indique pessoas com trajetória de serviço, com compromisso real com o próximo. A nossa angústia é ver quem mais precisa ser atendido. Mas é importante dizer que as escolhas são democráticas e não há uma imposição. Cada um vota em quem quiser”, ressalta.
Dirlei também comentou sobre as recentes tentativas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de se aproximar do público evangélico. Para ele, a estratégia é percebida com desconfiança pela maioria dos fiéis. “O povo evangélico está mais esclarecido. Lula tenta conquistar votos, mas todos conhecem seus interesses. A maioria sabe que ele é lobo em pele de cordeiro”, declarou, em tom crítico.
Jundiaí tem, na Câmara Municipal, dois nomes que despontam como representantes da igreja evangélica na cidade: os vereadores Madson Henrique e João Victor, ambos do PL.
Madson e João Victor são as principais lideranças evangélicas da Câmara Municipal
Para Madson, membro da Assembleia de Deus/Ministério Belém, a representatividade política dos evangélicos é uma extensão natural de sua relevância social e espiritual no país. “Representar qualquer segmento da população é uma honra imensa. As igrejas são frequentadas por cidadãos, e representá-los é garantir que sua voz seja ouvida”, diz. “As instituições evangélicas chegam onde o Estado não chega. Defendemos a liberdade religiosa, a proteção da família e princípios éticos na gestão pública. Isso é cidadania, não projeto de poder”, completa.
Madson enfatiza que, apesar da ligação religiosa, as igrejas não devem se envolver de forma direta em campanhas. “O púlpito é sagrado e reservado para a pregação. O apoio surge de forma orgânica, da sintonia de valores entre a comunidade e os candidatos”, conclui
Membro da Igreja Batista da Lagoinha, João Victor representa uma geração mais jovem de políticos evangélicos que veem a participação política como extensão da fé e da responsabilidade cidadã. Segundo ele, a igreja tem buscado formar cristãos conscientes do papel político que podem desempenhar. Um exemplo disso é a Escola de Política, iniciativa da Lagoinha Global, que busca preparar fiéis para atuar na vida pública “com clareza bíblica e preparo estratégico”.
“Representamos quase 30% da população brasileira. É preciso escolher representantes que lutem e garantam posicionamentos cristãos no debate político”, afirma João Victor, lembrando que o crescimento da bancada evangélica no Congresso é uma tendência para 2026.