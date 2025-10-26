Participação cristã avança na política jundiaiense

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta semana, a urgência para a votação de um projeto de resolução que cria uma nova bancada parlamentar: a bancada cristã. A proposta ainda será analisada pelo plenário, mas demonstra a consolidação e expansão da participação evangélica e cristã na política brasileira. Essa participação, seja na esfera federal, estadual ou municipal, é uma tendência em constante crescimento e, segundo lideranças religiosas locais, fruto de uma organização iniciada e intensificada há três décadas

Ex-vereador e atual 2º Tesoureiro do Conselho de Pastores (Conpas) de Jundiaí, o pastor Dirlei Gonçalves destaca que o movimento de organização política dos evangélicos começou há aproximadamente 30 anos e tem a intenção de garantir representatividade para um segmento crescente da população, sem abrir mão de princípios considerados fundamentais - como a defesa da família e a posição contrária ao aborto e legalização de drogas, por exemplo.

“Os evangélicos se organizaram para ter representantes, mas são representantes cristãos, pois abrangem toda a sociedade, embora tenhamos ideais e dogmas que não abrimos mão”, afirma. “O objetivo sempre foi unir os cristãos e toda a sociedade para lutar por essas pautas, além de defender os menos favorecidos e os que mais precisam do poder público.”