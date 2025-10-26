Escritório de advocacia de Jundiaí é destaque em ranking jurídico

O escritório TM Associados (Theon de Moraes, Toledo Piza & Associados), acaba de conquistar um reconhecimento inédito para a advocacia da região: foi incluído no ranking internacional Leaders League, uma das publicações mais respeitadas do setor jurídico no mundo. Com sede em Paris e presença em mais de 40 países, a Leaders League avalia, anualmente, os escritórios de advocacia com melhor desempenho técnico e reputação no mercado.



Em 2025, o TM Associados foi ranqueado em três áreas estratégicas do Direito Empresarial: Corporate & Commercial (Societário e Comercial), General Business Law (Direito Empresarial) e Tax (Tributário). Com isso, tornou-se o único escritório de Jundiaí presente na publicação, ao lado de grandes bancas com atuação nacional e décadas de trajetória.



A Leaders League realiza pesquisas jurídicas setoriais em diversos países, incluindo o Brasil, onde entrevista gestores jurídicos, empresários e advogados seniores para identificar os escritórios mais relevantes do mercado. Além da reputação, são analisados critérios como a complexidade dos casos atendidos, o perfil da carteira de clientes e a especialização técnica das equipes.