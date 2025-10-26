Escritório de advocacia de Jundiaí é destaque em ranking jurídico

O escritório TM Associados (Theon de Moraes, Toledo Piza & Associados), acaba de conquistar um reconhecimento inédito para a advocacia da região: foi incluído no ranking internacional Leaders League, uma das publicações mais respeitadas do setor jurídico no mundo. Com sede em Paris e presença em mais de 40 países, a Leaders League avalia, anualmente, os escritórios de advocacia com melhor desempenho técnico e reputação no mercado.
Em 2025, o TM Associados foi ranqueado em três áreas estratégicas do Direito Empresarial: Corporate & Commercial (Societário e Comercial), General Business Law (Direito Empresarial) e Tax (Tributário). Com isso, tornou-se o único escritório de Jundiaí presente na publicação, ao lado de grandes bancas com atuação nacional e décadas de trajetória.
A Leaders League realiza pesquisas jurídicas setoriais em diversos países, incluindo o Brasil, onde entrevista gestores jurídicos, empresários e advogados seniores para identificar os escritórios mais relevantes do mercado. Além da reputação, são analisados critérios como a complexidade dos casos atendidos, o perfil da carteira de clientes e a especialização técnica das equipes.
“Nosso objetivo é mapear os verdadeiros líderes do setor jurídico em cada região, com base em mérito técnico e impacto estratégico. O que entregam, como atuam, e com quem se comparam no mercado”, explica Vitória Oliveri Ribeiro, Coordenadora Adjunta da Pesquisa Jurídica da Leaders League no Brasil.
Modelo de atuação inovador com raízes em Jundiaí
Fundado em 2014, o TM Associados nasceu em Jundiaí e cresceu com uma proposta inovadora de atuação jurídica: proximidade com o cliente, alta especialização técnica e compromisso com resultados práticos. Ao longo de pouco mais de uma década, o escritório tornou-se um dos maiores da região em número de advogados e ampliou sua atuação para outros estados, sem perder o vínculo com a cidade onde foi criado.
Com equipes dedicadas ao direito empresarial, abrangendo áreas como societário, tributário, contratos, trabalhista, civil, propriedade industrial, entre outras, o escritório adota ferramentas de tecnologia, automação e legal design para oferecer soluções mais ágeis e seguras aos seus clientes, que incluem empresas nacionais e multinacionais.