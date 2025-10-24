Sincomercio e CDL Jundiaí lançam campanha de Natal

Para valorizar o comércio local e oferecer prêmios aos consumidores, o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) lançam a campanha ‘Acelere o Seu Natal’, que será realizada até o dia 24 de dezembro. A cada R$ 50 em compras nas lojas participantes, identificadas com o selo da campanha, os clientes terão direito a um cupom para concorrer a duas motocicletas - Moto Honda PCX DLX ABS e Moto Honda Elite 125. Também serão entregues vales-compras e brindes diversos aos consumidores.
O sorteio das duas motocicletas será realizado pela extração da Loteria Federal no dia 27/12.
Para Edison Maltoni, presidente do Sincomercio e da CDL Jundiaí, o objetivo é estimular as vendas em todo comércio, tanto no centro como nos bairros da cidade, no período mais aguardado do ano, além de valorizar as empresas participantes e premiar os consumidores de Jundiaí e região.
“Estamos otimistas com mais essa ação para prestigiar a grandiosidade do nosso comércio, que oferece opções diversas, com preços justos e facilidades no pagamento, fortalecendo a economia local, promovendo bons negócios e gerando empregos”, afirma Maltoni.
Para conferir os locais participantes e detalhes do regulamento, acesse o site oficial da campanha.
Adesivos e Parada Natalina
Além da Campanha ‘Acelere o Seu Natal’, o Sincomercio e a CDL Jundiaí distribuirão adesivos natalinos para os associados e contribuintes decorarem suas lojas e o calendário personalizado de 2026.
Em dezembro, as entidades representantes do comércio também realizarão intervenções artísticas com apoio cultural do Sesc Jundiaí e a tradicional Parada Natalina no dia 18 de dezembro, a partir das 18h, pelas principais ruas da região Central. A programação de atrações natalinas será divulgada no site e nas redes soociais das entidades.