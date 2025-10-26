Jundiaí abraça corredores e vê provas de rua se multiplicarem

A corrida de rua virou o esporte “da moda”, sem distinção de idade e perfis. Para a assistente social Carla Cristina Tonello Gomes, de 50 anos, além de um hábito saudável, a prática também é uma terapia. “Comecei a caminhar em setembro do ano passado nas ruas do condomínio e logo os passos ficaram mais rápidos e comecei a correr. Em meados de novembro completei meu primeiro quilômetro em um treino no Vale Azul acompanhando uma amiga. A corrida entrou na minha vida como uma terapia. Sempre fui uma pessoa muito sedentária e, em 2021, perdi meu marido para a Covid e entrei em depressão, engordei 15 quilos e não via mais sentido na vida. Fiz terapia e tive que tomar medicamentos controlados, porém de tudo isso o que me salvou mesmo foi a corrida, hoje ela é meu estilo de vida e me deu uma vida nova”, contou Carla.

A jundiaiense realizou sua primeira prova em dezembro do ano passado, em Campo Limpo Paulista. Apaixonada pelo esporte, começou a treinar como uma assessoria esportiva para melhorar seu desempenho e evitar lesões. “Hoje, além dos treinos, procuro me alimentar melhor, dormir mais cedo e tomar bastante água. O maior impacto da corrida na minha vida é na minha saúde mental, porém hoje em dia percebo que tenho mais resistência e força até para as atividades diárias”, completou.

Assim como Carla, outro “novato” nas corridas é o empreendedor Maurício Flávio, de 47 anos, que também encaixou as corridas de rua em sua rotina. O jundiaiense começou a correr ainda neste ano, para acompanhar sua esposa que é maratonista. “Eu era muito sedentário e precisava fazer algum exercício. Meu primeiro treino foi na Serra do Japi, na estrada da Santa Clara, para acompanhar minha esposa em um treinamento. Foi uma experiência muito legal e diferente, e minha mulher acabou me inspirando a começar”, disse o praticante.