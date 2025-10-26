Jundiaí abraça corredores e vê provas de rua se multiplicarem

As corridas de rua têm se tornado um fenômeno e atraído cada vez mais praticantes no mundo todo. Aqui em Jundiaí, a cidade abraçou a prática e viu o número de provas se multiplicar em pouco tempo.
Além de ser um hábito saudável, correr também se tornou um estilo de vida para muitos praticantes. Em Jundiaí, as provas de rua viraram rotina e já são figurinhas carimbadas no calendário de eventos esportivos da cidade. De acordo com o empresário do ramo esportivo e organizador de corridas de rua em Jundiaí e região, Emerson Azevedo Oliveira afirmou que o número de provas na região dobrou de um ano para cá. “A corrida de rua sempre teve um crescimento ano após ano e aumentou ainda mais após a pandemia. Essa média de crescimento é de 15% ao ano. Por se tratar de um esporte democrático, onde pessoas de todas as classes sociais conseguem praticar, o Brasil todo abraçou essa atividade”, disse Emerson.
O empresário também destacou o aumento da adesão do público às provas de rua e demonstrou que os eventos estão fazendo cada vez mais sucesso na cidade. Em números, de 2022 a 2025, o aumento de atletas inscritos foi de aproximadamente 136%.
Já em duas corridas que estrearam este ano no calendário de eventos, o número de inscritos foi de 3.400.
PRATICANTES
A corrida de rua virou o esporte “da moda”, sem distinção de idade e perfis. Para a assistente social Carla Cristina Tonello Gomes, de 50 anos, além de um hábito saudável, a prática também é uma terapia. “Comecei a caminhar em setembro do ano passado nas ruas do condomínio e logo os passos ficaram mais rápidos e comecei a correr. Em meados de novembro completei meu primeiro quilômetro em um treino no Vale Azul acompanhando uma amiga. A corrida entrou na minha vida como uma terapia. Sempre fui uma pessoa muito sedentária e, em 2021, perdi meu marido para a Covid e entrei em depressão, engordei 15 quilos e não via mais sentido na vida. Fiz terapia e tive que tomar medicamentos controlados, porém de tudo isso o que me salvou mesmo foi a corrida, hoje ela é meu estilo de vida e me deu uma vida nova”, contou Carla.
A jundiaiense realizou sua primeira prova em dezembro do ano passado, em Campo Limpo Paulista. Apaixonada pelo esporte, começou a treinar como uma assessoria esportiva para melhorar seu desempenho e evitar lesões. “Hoje, além dos treinos, procuro me alimentar melhor, dormir mais cedo e tomar bastante água. O maior impacto da corrida na minha vida é na minha saúde mental, porém hoje em dia percebo que tenho mais resistência e força até para as atividades diárias”, completou.
Assim como Carla, outro “novato” nas corridas é o empreendedor Maurício Flávio, de 47 anos, que também encaixou as corridas de rua em sua rotina. O jundiaiense começou a correr ainda neste ano, para acompanhar sua esposa que é maratonista. “Eu era muito sedentário e precisava fazer algum exercício. Meu primeiro treino foi na Serra do Japi, na estrada da Santa Clara, para acompanhar minha esposa em um treinamento. Foi uma experiência muito legal e diferente, e minha mulher acabou me inspirando a começar”, disse o praticante.
Atualmente Maurício treina duas vezes por semana em avenidas e parques da cidade e faz parte do grupo do corredor Roberto Itimura, um dos maiores incentivadores do esporte da cidade. “A maior conquista que tive até agora foi a superação pessoal para tomar a iniciativa de começar a fazer alguma atividade física. E com isso minha vida melhorou bastante. Logo pela manhã, quando levanto, me sinto mais animado. A saúde melhorou baseado nos exames de rotina que faço”, disse Maurício, que está se preparando para disputar sua primeira prova: a São Silvestre deste ano.