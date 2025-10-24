Homem é preso com mais de 1 mil porções de drogas

Policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão prenderam um homem com mais de 1000 porções de drogas após perseguição a pé em um ponto de tráfico no Jardim Tamoio, em Jundiaí.

O soldado M Ribeiro e os cabos Ailton e Gustavo faziam patrulhamento pela rua Tenente José Palermo, quando avistaram um homem na 'biqueira', segurando uma sacola. Este, por sua vez, correu em tentativa de fuga, mas foi alcançado e detido pelos policiais.

Na sacola havia mais de 1000 porções de drogas, sendo 260 pinos de cocaína, 360 porções de maconha, 11 bujões de lança-perfume, 112 tubos de K2, 18 papelotes de Ice e 348 pedras de crack, totalizando 3,1 quilos de substâncias.