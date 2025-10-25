Exposição ‘Bunekas de Bissau’ chega ao Paineiras

Com registros e curadoria do fotógrafo Wanderley Franco e coordenação da psicóloga e idealizadora do Projeto Bunekas, Michelli Bordinhon, a exposição “Bunekas de Bissau” chega ao Shopping Paineiras para mostrar um pouco da viagem realizada recentemente ao Guiné-Bissau, um dos continentes africanos que têm recebido as ‘bunekas’ brasileiras.

São 18 painéis escolhidos ‘a dedo’ pelo fotógrafo que, sensibilizado com a visita ao país, resolveu registrar cada momento. O resultado é um misto de obra de arte e veracidade em cada olhar e expressão das crianças que ainda sofrem com abuso sexual. “Assistindo a uma palestra da Michele eu entendi todo o trabalho envolvido no projeto e quando fui convidado a fotografar a ação em Guiné e vivi uma das experiências mais intensas da minha vida. As imagens que registrei é um mergulho na cultura e na história que me ensinou sobre sensibilidade e amor.”

Para Michele, que já visitou vários lugares levando bonecas para várias crianças em situação de vulnerabilidade, a exposição significa mostrar ao mundo sobre a importância de observar as mudanças comportamentais da criança. Trata-se apenas de um registro diante de vários feitos durante os 15 dias em que o grupo ficou na Guiné-Bissau.