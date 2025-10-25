Exposição ‘Bunekas de Bissau’ chega ao Paineiras

Com registros e curadoria do fotógrafo Wanderley Franco e coordenação da psicóloga e idealizadora do Projeto Bunekas, Michelli Bordinhon, a exposição “Bunekas de Bissau” chega ao Shopping Paineiras para mostrar um pouco da viagem realizada recentemente ao Guiné-Bissau, um dos continentes africanos que têm recebido as ‘bunekas’ brasileiras.
São 18 painéis escolhidos ‘a dedo’ pelo fotógrafo que, sensibilizado com a visita ao país, resolveu registrar cada momento. O resultado é um misto de obra de arte e veracidade em cada olhar e expressão das crianças que ainda sofrem com abuso sexual. “Assistindo a uma palestra da Michele eu entendi todo o trabalho envolvido no projeto e quando fui convidado a fotografar a ação em Guiné e vivi uma das experiências mais intensas da minha vida. As imagens que registrei é um mergulho na cultura e na história que me ensinou sobre sensibilidade e amor.”
Para Michele, que já visitou vários lugares levando bonecas para várias crianças em situação de vulnerabilidade, a exposição significa mostrar ao mundo sobre a importância de observar as mudanças comportamentais da criança. Trata-se apenas de um registro diante de vários feitos durante os 15 dias em que o grupo ficou na Guiné-Bissau.
“Queremos que mais pessoas conheçam o trabalho, por isso a ideia é levar a exposição para outros lugares, inclusive rodar o Brasil. O Wanderley traduziu em imagens o que nem sempre as palavras não conseguem dizer”, diz Michele.
- Bonecas são símbolo da luta contra o abuso sexual infantil
- Projeto Bunekas planeja enviar mais de mil kits para todo o Brasil
As bunekas
Em 2017 nascia o ‘Projeto Bunekas’ com o propósito de levar bonecas de pano para crianças que vivem em extrema vulnerabilidade social, em especial no continente africano, resgatando a infância, a autoestima e trabalhando a prevenção do abuso sexual.
De lá para cá já foram 40 mil bonecas entregues, 118 mil itens oferecidos, 52 países visitados e quase 500 voluntários espalhados pelo mundo.
O termo ‘buneka’ vem do criolo, língua oficial da Guiné-Bissau. O rosto é neutro, ou seja, em um primeiro momento parece sem expressão, mas reflete o que a criança está sentindo naquele momento. Elas ganham também lindas faixas na cabeça e recebem essência de bergamota que, além de ser um aroma repelente, também é muito conhecida na África. “
Todas têm um bolsinho no vestido em que vai um bilhete escrito em crioulo ‘Be sedu bunitu di mas’ que significa ‘você é linda’. Além disso, a boneca utiliza calcinha porque é uma maneira educacional para abordar o abuso infantil. Além das bonecas, as meninas recebem um kit com vestido — com a mesma estampa da boneca —, calcinhas e enfeites para o cabelo. Para conhecer mais sobre o projeto, acesse o site https://institutobunekas.org ou instagram @projetobunekas.
A exposição traz 18 fotografias, resumo do trabalho na Guiné-Bissau
O olhar sensível do fotógrafo Wanderley Franco pode ser conferido até dia 15 de novembro
Serviço
A exposição fica aberta ao público até dia 15 de novembro, das 10h às 22h. O Paineiras fica na avenida 9 de Julho, 1155.