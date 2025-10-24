Estudantes de EMEB criam projeto para promover ações ambientais

A Prefeitura de Jundiaí realizou, em parceria com os alunos do 3º ano B da EMEB Deputado Ranieri Mazzilli, uma ação de educação ambiental pelas ruas do bairro Vila Esperança. A iniciativa surgiu por meio do Projeto EcoTransforma, desenvolvido na própria unidade escolar e que busca incentivar práticas sustentáveis e promover a conscientização ambiental entre crianças e jovens.
O trabalho começou com o olhar dos estudantes sobre o entorno da escola. Eles foram às ruas equipados com tablets e, acompanhados pelos professores, conseguiram mapear pontos críticos de descarte irregular de resíduos, registrando tudo em fotos e relatórios. O material foi encaminhado ao Departamento de Limpeza Pública da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), que atendeu às solicitações.
A partir do levantamento feito pelos alunos foi possível realizar vários serviços, como a limpeza de calçadas e áreas públicas, corte de mato, remoção de materiais descartados irregularmente, além da instalação de novas lixeiras e colocação de placas educativas produzidas especialmente para a região.
Segundo Luciene Ramazotti, coordenadora de Educação Ambiental do Departamento de Limpeza Pública, a participação das crianças foi fundamental para os resultados alcançados. “Eles convivem com esse espaço todos os dias e puderam identificar os impactos do descarte irregular na saúde e no bem-estar de toda a comunidade. O protagonismo dos estudantes gerou uma conquista coletiva e fortalece o compromisso com a manutenção de um bairro mais limpo e agradável”.
A professora Rayane de Moraes, responsável por acompanhar o projeto na escola, ressaltou o engajamento dos alunos. “A iniciativa surgiu do incômodo das próprias crianças com o lixo acumulado. Elas compreenderam que, mesmo sem mudar o mundo inteiro, transformar o lugar onde vivem já faz diferença. Esta é apenas uma das etapas de um trabalho contínuo de conscientização”, disse.
O aluno Kaynan Borges, de 9 anos, comemorou a iniciativa. “A ação foi muito boa, porque tinha muito lixo na rua e agora não tem mais. Estamos incentivando as pessoas a cuidarem do meio ambiente”, contou.
Além das melhorias realizadas nas vias públicas por meio do trabalho de educação ambiental, os estudantes também desenvolvem campanhas educativas e solidárias, como a arrecadação de tampinhas e lacres que serão destinados ao Instituto Luiz Braille e ao Grendacc (Grupo em Defesa da Criança Com Câncer). Eles ainda produzem o informativo digital EcoTransforma News, que divulga ações e orientações ambientais às famílias e moradores do bairro.