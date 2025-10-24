Estudantes de EMEB criam projeto para promover ações ambientais

A Prefeitura de Jundiaí realizou, em parceria com os alunos do 3º ano B da EMEB Deputado Ranieri Mazzilli, uma ação de educação ambiental pelas ruas do bairro Vila Esperança. A iniciativa surgiu por meio do Projeto EcoTransforma, desenvolvido na própria unidade escolar e que busca incentivar práticas sustentáveis e promover a conscientização ambiental entre crianças e jovens.

O trabalho começou com o olhar dos estudantes sobre o entorno da escola. Eles foram às ruas equipados com tablets e, acompanhados pelos professores, conseguiram mapear pontos críticos de descarte irregular de resíduos, registrando tudo em fotos e relatórios. O material foi encaminhado ao Departamento de Limpeza Pública da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), que atendeu às solicitações.

A partir do levantamento feito pelos alunos foi possível realizar vários serviços, como a limpeza de calçadas e áreas públicas, corte de mato, remoção de materiais descartados irregularmente, além da instalação de novas lixeiras e colocação de placas educativas produzidas especialmente para a região.