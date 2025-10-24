Em solo olímpico, jundiaienses miram pódios internacionais no BMX

Quatro pilotos do Time Jundiaí de BMX Racing estarão representando a cidade e o Brasil em duas competições internacionais neste fim de semana: o Campeonato Ibero-Americana e a Copa Latina, ambas serão disputadas na pista do Centro Olímpico do Rio de Janeiro, no Parque Radical de Deodoro.

A competição marca o retorno da pista olímpica ao calendário internacional, sendo a primeira grande competição sediada no local desde os Jogos Rio 2016. E os jundiaienses que farão parte deste dia histórico são: Giulya de Jesus Silva (16 anos), Murilo Zamarco Costa (12 anos), Andrey Alves Toledo (11 anos) e o experiente Silas Rodrigues.

Os pilotos de Jundiaí vão encarar os desafios nas categorias de base e elite, com o objetivo de somar pontos importantes para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e para o ranking internacional. Eles terão pela frente mais de 500 pilotos em cada uma das competições, entre brasileiros e estrangeiros.