Em solo olímpico, jundiaienses miram pódios internacionais no BMX

Quatro pilotos do Time Jundiaí de BMX Racing estarão representando a cidade e o Brasil em duas competições internacionais neste fim de semana: o Campeonato Ibero-Americana e a Copa Latina, ambas serão disputadas na pista do Centro Olímpico do Rio de Janeiro, no Parque Radical de Deodoro.
A competição marca o retorno da pista olímpica ao calendário internacional, sendo a primeira grande competição sediada no local desde os Jogos Rio 2016. E os jundiaienses que farão parte deste dia histórico são: Giulya de Jesus Silva (16 anos), Murilo Zamarco Costa (12 anos), Andrey Alves Toledo (11 anos) e o experiente Silas Rodrigues.
Os pilotos de Jundiaí vão encarar os desafios nas categorias de base e elite, com o objetivo de somar pontos importantes para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e para o ranking internacional. Eles terão pela frente mais de 500 pilotos em cada uma das competições, entre brasileiros e estrangeiros.
Tetracampeão brasileiro, Andrey Toledo, de 11 anos, está preparado para representar o Brasil mais uma vez e comemorou a oportunidade de competir em uma pista olímpica e histórica para o esporte brasileiro. “Estou ansioso para esse campeonato. Uma competição de alto nível com 18 pilotos na minha categoria, sendo 8 pilotos estrangeiros, mas estou com os meus treinos em dia, preparado e confiante para ocupar um lugar no pódio. Esse final de semana vou realizar o sonho de estar competindo em uma pista olímpica, vou fazer o meu melhor para ter bons resultados e continuar treinando para chegar nas Olimpíadas”, disse o piloto jundiaiense.
Assim como Andrey, Giulya de Jesus, de 16 anos e que pratica o BMX há mais de 10, está com as expectativas altas para a competição. “Expectativas altas. O objetivo principal é ser campeã de ambas etapas e líder do ranking latino. O nível estará alto devido ao grau de dificuldade da pista, mas vamos juntos buscar mais pódios”, disse a atleta.
Para Murilo Zamarco, de 12 anos, a sensação de competir em uma pista olímpica será única. “A melhor possível, realizando um sonho em competir em uma pista olímpica. Será um prazer levar o nome de Jundiaí em uma competição internacional”, completou o jovem piloto.