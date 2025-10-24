Sororoca tem instalação de LED e mais melhorias previstas

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), iniciou a troca dos refletores do Complexo Educacional, Cultural e Esportivo (CECE) José Brenna – Sororoca, localizado na Avenida União dos Ferroviários, na Vila Municipal.
O prefeito Gustavo Martinelli ressaltou que o Sororoca vai receber melhorias. “O Sororoca ainda passará por outras intervenções, e vamos revitalizar todos os centros esportivos da cidade. Assim, garantimos espaços mais adequados, seguros e convidativos, promovendo qualidade de vida e lazer para a população”, finalizou. A ação marca o início do projeto de revitalização dos 20 centros esportivos do município.
O Sororoca está recebendo 16 novos refletores de 400 W, com lâmpadas de LED, que oferecem maior luminosidade e menor consumo de energia. Desde o dia 18 de outubro, o horário de funcionamento do CECE foi ampliado até as 20h, possibilitando que mais pessoas utilizem o espaço no período noturno.
Segundo a secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi, a modernização do Sororoca atende a uma demanda antiga da população. “A iluminação ficou fantástica, não só nas áreas externas, mas também nas arenas de beach tênis, vôlei, futevôlei e futebol. A nova estrutura e o horário ampliado certamente vão atrair ainda mais os munícipes para a prática esportiva, especialmente neste período do ano, quando as temperaturas são mais agradáveis”, destacou.
O estudante Giovane Henrique Duarte Alves, de 16 anos, que costuma frequentar o espaço para jogar vôlei com os amigos, aprovou as melhorias. “É ótimo ter uma iluminação boa para praticar esportes aqui. Muita gente vem ao Sororoca fazer atividade física, e o novo horário até as 20h é excelente para todos os frequentadores”, afirmou.