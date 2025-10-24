Sororoca tem instalação de LED e mais melhorias previstas

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), iniciou a troca dos refletores do Complexo Educacional, Cultural e Esportivo (CECE) José Brenna – Sororoca, localizado na Avenida União dos Ferroviários, na Vila Municipal.

O prefeito Gustavo Martinelli ressaltou que o Sororoca vai receber melhorias. “O Sororoca ainda passará por outras intervenções, e vamos revitalizar todos os centros esportivos da cidade. Assim, garantimos espaços mais adequados, seguros e convidativos, promovendo qualidade de vida e lazer para a população”, finalizou. A ação marca o início do projeto de revitalização dos 20 centros esportivos do município.

O Sororoca está recebendo 16 novos refletores de 400 W, com lâmpadas de LED, que oferecem maior luminosidade e menor consumo de energia. Desde o dia 18 de outubro, o horário de funcionamento do CECE foi ampliado até as 20h, possibilitando que mais pessoas utilizem o espaço no período noturno.