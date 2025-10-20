20 mil: total sem casa é o mesmo de domicílios vagos em Jundiaí

Mesmo com uma alta vertiginosa do setor imobiliário em Jundiaí nos últimos anos, com crescimento de 39% no número de domicílios entre 2010 e 2022, o setor habitacional em Jundiaí tem atualmente uma curiosa coincidência: ao mesmo tempo em que há déficit habitacional de cerca de 20 mil unidades na cidade, esse também é o número de domicílios particulares vazios ou de uso ocasional na Terra da Uva.

Ao todo, Jundiaí tem 183.528 domicílios, 163.257 são domicílios particulares ocupados por 443.221 habitantes, segundo dados do Censo 2022 do IBGE disponíveis no Observatório Jundiaí. Por outro lado, a cidade tem 20.078 domicílios sem moradores. São 16.529 desocupados e 3.549 de uso ocasional.

Também em Jundiaí, conforme informado pelo secretário de Habitação Social, Jeferson Coimbra, em artigo publicado no JJ em junho, há déficit de 20 mil moradias na cidade, número que deve diminuir em breve com os lançamentos de empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida, em parceria com o Governo Federal, e da CDHU, em parceria com o Governo do Estado.