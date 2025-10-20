20 mil: total sem casa é o mesmo de domicílios vagos em Jundiaí

Mesmo com uma alta vertiginosa do setor imobiliário em Jundiaí nos últimos anos, com crescimento de 39% no número de domicílios entre 2010 e 2022, o setor habitacional em Jundiaí tem atualmente uma curiosa coincidência: ao mesmo tempo em que há déficit habitacional de cerca de 20 mil unidades na cidade, esse também é o número de domicílios particulares vazios ou de uso ocasional na Terra da Uva.
Ao todo, Jundiaí tem 183.528 domicílios, 163.257 são domicílios particulares ocupados por 443.221 habitantes, segundo dados do Censo 2022 do IBGE disponíveis no Observatório Jundiaí. Por outro lado, a cidade tem 20.078 domicílios sem moradores. São 16.529 desocupados e 3.549 de uso ocasional.
Também em Jundiaí, conforme informado pelo secretário de Habitação Social, Jeferson Coimbra, em artigo publicado no JJ em junho, há déficit de 20 mil moradias na cidade, número que deve diminuir em breve com os lançamentos de empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida, em parceria com o Governo Federal, e da CDHU, em parceria com o Governo do Estado.
Os dados do IBGE mostram ainda que o bairro com a maior quantidade de domicílios vagos ou de uso ocasional é o Centro, que que concentra 1.147 imóveis na condição. Em seguida, aparecem os bairros da Vila Alvorada, com 819 e Jardim do Lago, com 802.
Ainda de acordo com o Censo 2022, do total de moradores em Jundiaí, 52,62% estão em residência já quitada, 27,26% moram em imóvel alugado, 14,67% estão em casa própria, mas ainda não quitada e 5,09% moram em imóvel cedido ou emprestado.
Ocupação do espaço
Quando o assunto é a concentração de moradia, essa quantidade de imóveis vazios faz diferença. Por exemplo, os bairros da Vila Alvorada e do Jardim do Lago são os que concentram as maiores quantidades de domicílios na cidade, 8.250 e 7.838, respectivamente. No entanto, quando analisados os domicílios particulares ocupados, os três bairros com maiores quantidades são Vila Alvoarada (7.431), Novo Horizonte (7.355) e Jardim do Lago (7.036).
O Novo Horizonte, tem muitos domicílios, mas apenas 323 desocupados. O local tem também a maior população da cidade na divisão por bairros, são 23.004 habitantes, o que mostre que, na divisão entre população e domicílios ocupados, tem em média 3,12 pessoas por residência. A Vila Alvorada, por outro lado, tem 2,58.
O bairro de Jundiaí com maior densidade demográfica é o São Camilo, que tem 9.446 habitantes por km². Com o espaço físico seja apertado, há 2,77 moradores por domicílio no bairro. Em segundo lugar, o Eloy Chaves, com 8.162, bairro que vem ficando mais verticalizado nas últimas décadas. Em terceiro figura o Bonfiglioli, com 7.729 habitantes/km².
Do outro lado da ponta, tirando o Distrito Industrial, que não tem moradia como finalidade, há a Serra do Japi e áreas rurais. Na Serra, são 20 moradores por km² e, em seguida, em ordem crescente, aparecem Pracatú (42), Pinheirinho (47) e Campo Verde (54).
O Centro bastante verticalizado, mas tem 2,22 moradores por domicílio. Com a ocupação mais baixa, a densidade demográfica é de 4.017 pessoas por km². Para efeito de comparação, a Vila Alvorada tem 7.336 pessoas por km² e o Novo Horizonte tem 5.226.
E o déficit?
Jundiaí tem atualmente algusn projetos de habitação de interesse social. No ano passado, foram anunciadas 300 unidades habitacionais – 140 nos Cravos, região do Fazenda Grande, e 160 no Jardim São Camilo – pelo Minha Casa, Minha Vida. As unidades dos Cravos já estão em construção. Também no ano passado, uma parceria com o CDHU foi anunciada para a construção de mais 200 novas unidades habitacionais.
Nesta semana, o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, o secretário de Habitação Social, Jeferson Coimbra, e o gerente de Projetos Públicos da Pasta, Rafael Negrin Moreira, reuniram-se com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Marcelo Cardinale Branco e, entre os assuntos discutidos, o pedido de mais 1,6 mil novas unidades habitacionais em Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) de Jundiaí, voltadas a famílias de baixa renda.