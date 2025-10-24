Estado terá calor e tempo seco até domingo; chuva volta segunda

São Paulo terá o fim de semana marcado por tempo firme e ensolarado em praticamente todo o estado. Uma massa de ar seco mantém o clima estável sábado (25) e domingo (26), eleva as temperaturas e reduz a umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo dos 30% em várias regiões, principalmente no interior.

Temperaturas sobem em todas as regiões

De acordo com a Defesa Civil do Estado, o tempo segue firme até domingo, quando as temperaturas atingem os maiores valores da semana.

Região Metropolitana de São Paulo: mínimas de 13°C e máximas de 30°C, com sol e pouca variação de nuvens.

Baixada Santista: ensolarada, com mínimas de 16°C e máximas de 29°C

Litoral Norte: tempo firme, variando entre 16°C e 30°C

Vale do Ribeira e Região de Itapeva: mínimas de 11°C e máximas de 28°C

Sorocaba, Campinas e Jundiaí: entre 12°C e 30°C

Bauru e Araraquara: até 32°C

Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto: picos de 34°C

Barretos, Franca e Ribeirão Preto: de 15°C a 33°C

São José dos Campos: mínimas de 11°C e máximas de 31°C

Serra da Mantiqueira: madrugadas frias, com 8°C de mínima e 23°C de máxima

Atenção à baixa umidade e risco de incêndios