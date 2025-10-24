Estado terá calor e tempo seco até domingo; chuva volta segunda

São Paulo terá o fim de semana marcado por tempo firme e ensolarado em praticamente todo o estado. Uma massa de ar seco mantém o clima estável sábado (25) e domingo (26), eleva as temperaturas e reduz a umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo dos 30% em várias regiões, principalmente no interior.
Temperaturas sobem em todas as regiões
De acordo com a Defesa Civil do Estado, o tempo segue firme até domingo, quando as temperaturas atingem os maiores valores da semana.
Região Metropolitana de São Paulo: mínimas de 13°C e máximas de 30°C, com sol e pouca variação de nuvens.
Baixada Santista: ensolarada, com mínimas de 16°C e máximas de 29°C
Litoral Norte: tempo firme, variando entre 16°C e 30°C
Vale do Ribeira e Região de Itapeva: mínimas de 11°C e máximas de 28°C
Sorocaba, Campinas e Jundiaí: entre 12°C e 30°C
Bauru e Araraquara: até 32°C
Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto: picos de 34°C
Barretos, Franca e Ribeirão Preto: de 15°C a 33°C
São José dos Campos: mínimas de 11°C e máximas de 31°C
Serra da Mantiqueira: madrugadas frias, com 8°C de mínima e 23°C de máxima
Atenção à baixa umidade e risco de incêndios
Com o calor e o ar seco, a Defesa Civil alerta para o aumento do risco de incêndios florestais. A recomendação é beber bastante água, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e não colocar fogo em vegetação seca, que pode causar incêndios de grandes proporções. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias devem receber atenção redobrada.
Frente fria muda o tempo a partir de segunda (27)
No início da próxima semana, o avanço de uma frente fria deve trazer pancadas de chuva para várias regiões do Estado, com raios e ventos moderados a fortes.
Entre segunda e quarta-feira (29), as temperaturas caem gradualmente:
Região Metropolitana: 15°C a 28°C
Baixada Santista: 18°C a 25°C
Litoral Norte: 19°C a 28°C
Serra da Mantiqueira: 13°C a 22°C
Vale do Ribeira e Itapeva: 14°C a 25°C
Nas demais regiões, as máximas variam entre 29°C e 33°C, com possibilidade de pancadas de chuva localmente fortes e ventos de moderada a forte intensidade.
A Defesa Civil alerta que, mesmo com chuvas de baixo volume, podem ocorrer alagamentos pontuais, queda de galhos e pequenos deslizamentos em encostas.
Frio retorna a partir de quinta (30)
Com a passagem da frente fria, uma nova massa de ar frio chega ao estado, derrubando as temperaturas em todas as regiões. Na capital, as mínimas devem cair para 13°C e as máximas ficam em torno de 16°C — cenário típico de pós-frontal.
A Defesa Civil do Estado segue monitorando o clima e reforça as orientações de prevenção.