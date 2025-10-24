Parceria com empresa vai arrecadar alimentos para o Fundo Social

Representantes da Prefeitura de Jundiaí visitaram nesta quinta-feira (23) a sede da empresa Böllhoff, em Jundiaí. O encontro marcou o início de uma parceria voltada ao fortalecimento das ações sociais do município, por meio do Programa Panela Cheia.
Anualmente, a empresa promove uma gincana solidária entre seus colaboradores, divididos em equipes que arrecadam alimentos e itens de higiene. Neste ano, o Funss será a instituição beneficiada pela iniciativa, que deve receber mais de meia tonelada de alimentos e 1,4 mil produtos de higiene.
VEJA MAIS:
“É muito importante ver o setor privado engajado em iniciativas que promovem solidariedade e responsabilidade social. A união entre empresas e poder público faz toda a diferença para quem mais precisa”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Ellen Martinelli, também ressaltou a relevância da parceria. “O Fundo Social atua justamente para conectar quem quer ajudar a quem precisa de ajuda. Quando uma empresa como a Böllhoff se mobiliza com esse propósito, fortalecemos nossa rede de solidariedade e ampliamos o alcance dos programas que beneficiam as famílias em situação de vulnerabilidade”, afirmou.