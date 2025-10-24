Parceria com empresa vai arrecadar alimentos para o Fundo Social

Representantes da Prefeitura de Jundiaí visitaram nesta quinta-feira (23) a sede da empresa Böllhoff, em Jundiaí. O encontro marcou o início de uma parceria voltada ao fortalecimento das ações sociais do município, por meio do Programa Panela Cheia.

Anualmente, a empresa promove uma gincana solidária entre seus colaboradores, divididos em equipes que arrecadam alimentos e itens de higiene. Neste ano, o Funss será a instituição beneficiada pela iniciativa, que deve receber mais de meia tonelada de alimentos e 1,4 mil produtos de higiene.

