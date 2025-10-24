Detran-SP publica regras para credenciar leiloeiros e avaliadores

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) informa que, conforme a Portaria Normativa Detran-SP nº 46, de 20 de outubro de 2025, já está disponível o procedimento para solicitação de credenciamento de leiloeiros e avaliadores de automóveis que desejem atuar junto à autarquia. A solicitação deve ser realizada obrigatoriamente pelo SEI externo.

Credenciamento

O credenciamento de leiloeiros e avaliadores deve seguir, respectivamente, as orientações dos editais:

nº 12/2025: https://abrir.link/XrPvd

nº 13/2025: https://abrir.link/HtTfj