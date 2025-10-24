Mulher pode ter sido presa em Jundiaí por engano da Justiça de AL

Uma mulher capturada por policiais militares enquanto trabalhava, em uma empresa no Jardim Ermida, em Jundiaí, na noite desta quinta-feira (23), em cumprimento de mandado de prisão por tráfico de drogas, expedido pela Justiça de Alagoas, pode ter sido presa erroneamente. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, a situação está sendo checada nesta manhã, para ser avaliada durante audiência de custódia, que deve ocorrer e instantes.

Os policiais de Força Tática receberam um mandado de prisão e ordem para executá-lo. O endereço apontado foi o local de trabalho da suspeita, que estava em serviço naquele momento. Cumprindo a ordem, os PMs foram até o local e a cientificaram do mandado, momento em que ela começou a chorar, alegando um engano, informando que estava trabalhando na referida empresa há dois anos, e que não havia feito viagens longas durante este período, muito menos para Alagoas.

O JJ apurou que, diante da situação, a polícia de Alagoas foi consultada sobre a pessoa presa e que estava sendo investigada, e de fato os dados pessoais bateram com a mulher que estava sendo presa em Jundiaí. Foi solicitada a foto dela e, para surpresa, não condizia com a trabalhadora.