24 de outubro de 2025
AVERIGUAÇÃO

Mulher pode ter sido presa em Jundiaí por engano da Justiça de AL

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher capturada por policiais militares enquanto trabalhava, em uma empresa no Jardim Ermida, em Jundiaí, na noite desta quinta-feira (23), em cumprimento de mandado de prisão por tráfico de drogas, expedido pela Justiça de Alagoas, pode ter sido presa erroneamente. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, a situação está sendo checada nesta manhã, para ser avaliada durante audiência de custódia, que deve ocorrer e instantes.

Os policiais de Força Tática receberam um mandado de prisão e ordem para executá-lo. O endereço apontado foi o local de trabalho da suspeita, que estava em serviço naquele momento. Cumprindo a ordem, os PMs foram até o local e a cientificaram do mandado, momento em que ela começou a chorar, alegando um engano, informando que estava trabalhando na referida empresa há dois anos, e que não havia feito viagens longas durante este período, muito menos para Alagoas.

O JJ apurou que, diante da situação, a polícia de Alagoas foi consultada sobre a pessoa presa e que estava sendo investigada, e de fato os dados pessoais bateram com a mulher que estava sendo presa em Jundiaí. Foi solicitada a foto dela e, para surpresa, não condizia com a trabalhadora.

Apesar da suspeita de engano, os PMs foram obrigados a executar o mandado e a levaram para o Plantão Policial, onde foi cumprido - ela foi levada para a Cadeia Pública Feminina de Itupeva.

Nesta manhã a reportagem do Jornal de Jundiaí tomou conhecimento da situação e acionou fontes ligadas ao judiciário, solicitando checagem, para que a prisão fosse reparada em caso de engano.

A checagem está em andamento.

Mais informações a qualquer momento.

