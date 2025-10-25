Com estilo próprio, Banda Vitrola é referência nos palcos

Quem já não ouviu falar da Banda Vitrola? Uma das mais tradicionais de Jundiaí? Se não, apresentamos um dos grupos mais importantes quando o assunto é técnica, afinação e disposição para animar a plateia por duas, três e até seis horas de show. E isso é possível graças a irreverência, comprometimento, mas claro, o repertório desta banda que carrega a MPB na veia.

Formado por Juliano Oliveira (vocal e produção); Evelyn Ariane (vocal); Mey Fogari (bateria); Grilo Motta (vocal); Rafael Carra (guitarra); Eder Dias (baixo); e Emanuel Motta (teclado), a banda nasceu em nasceu em 1999 quando Juliano, filho do violonista Neguinho, decidiu ampliar a banda para atender a eventos mais estruturados.

Desde então, a banda tem se destacado, especialmente em eventos corporativos e

casamentos, não só em Jundiaí, mas em outros estados como Minas, Paraná e Goiás. Referência quando o assunto é animar o ambiente. “Acho que chegar até aqui significa muito trabalho e dedicação. Respeitar a história construída em família e principalmente, responsabilidade na entrega dos eventos”, diz Juliano.