Acidente deixa duas pessoas feridas após avanço de sinal vermelho

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na esquina das ruas Doutor Eloy Chaves e Santa Maria, na Ponte São João, em Jundiaí, na manhã desta sexta-feira (24).

Um dos veículos descia a Eloy Chaves e o outro seguia pela Santa Maria, quando um dos motoristas avançou no sinal vermelho e houve forte colisão lateral.

A Polícia Militar foi acionada (1ª Cia do 49° Batalhão), assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas vítimas com ferimentos leves foram socorridas ao hospital.