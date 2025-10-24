24 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Acidente deixa duas pessoas feridas após avanço de sinal vermelho

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
COLABORAÇÃO: JORNAL DA REGIÃO
O acidente ocorreu na rua Doutor Eloy Chaves
O acidente ocorreu na rua Doutor Eloy Chaves

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na esquina das ruas Doutor Eloy Chaves e Santa Maria, na Ponte São João, em Jundiaí, na manhã desta sexta-feira (24).

Um dos veículos descia a Eloy Chaves e o outro seguia pela Santa Maria, quando um dos motoristas avançou no sinal vermelho e houve forte colisão lateral.

A Polícia Militar foi acionada (1ª Cia do 49° Batalhão), assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas vítimas com ferimentos leves foram socorridas ao hospital.

Posteriormente os veículos foram liberados para remoção.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários