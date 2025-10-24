‘Emprego da Gente nos Bairros’ leva quase 1,9 mil vagas ao Retiro

A próxima ação do Emprego da Gente nos Bairros – iniciativa da prefeitura que leva empresas com vagas abertas à população de Jundiaí – vai acontecer no salão paroquial da Paróquia São José Operário, no dia 28 de outubro, das 9h às 14h. Ao todo, serão disponibilizadas 1.871 vagas (veja empresas abaixo).

Realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, através do Eixo Emprega+, e em parceria com a Paróquia, a ação tem como objetivo aproximar as oportunidades de emprego da população local, levando vagas fixas com registro em carteira e benefícios para diversas áreas, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e oportunidades para o primeiro emprego.

Uma das características importantes do programa é a possibilidade de contratação no mesmo dia, o que agiliza o processo de inclusão no mercado de trabalho. Para participar, os interessados devem levar documento com foto e currículo impresso.