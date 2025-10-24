‘Emprego da Gente nos Bairros’ leva quase 1,9 mil vagas ao Retiro

A próxima ação do Emprego da Gente nos Bairros – iniciativa da prefeitura que leva empresas com vagas abertas à população de Jundiaí – vai acontecer no salão paroquial da Paróquia São José Operário, no dia 28 de outubro, das 9h às 14h. Ao todo, serão disponibilizadas 1.871 vagas (veja empresas abaixo).
Realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, através do Eixo Emprega+, e em parceria com a Paróquia, a ação tem como objetivo aproximar as oportunidades de emprego da população local, levando vagas fixas com registro em carteira e benefícios para diversas áreas, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e oportunidades para o primeiro emprego.
Uma das características importantes do programa é a possibilidade de contratação no mesmo dia, o que agiliza o processo de inclusão no mercado de trabalho. Para participar, os interessados devem levar documento com foto e currículo impresso.
Cida Gibrail, diretora de Comércio e Serviços da SMDECT, ressaltou a importância de iniciativas como essa para o município. “É fundamental termos um poder público que investe em ações de empregabilidade, como o Emprega+, que busca dar oportunidades de trabalho a quem precisa. Essas ações são essenciais para promover a inclusão social e a autonomia dos cidadãos, além de fortalecer a nossa economia local. O Emprego da Gente nos Bairros aproxima o mercado de trabalho das pessoas e facilita o acesso à formalização.”
A Paróquia São José Operário fica na rua Ângelo Lotierzo, 270, Parque Brasília (Retiro) – entrada pelo salão paroquial.
Empresas participantes:
Astra – 80 vagas
Dolphos – 250 vagas
Roldão Atacadista – 60 vagas
DHL – 100 vagas (incluindo oportunidades para PCDs)
Mercado Livre – 800 vagas (incluindo oportunidades para PCDs)
Grupo Kalimera – 80 vagas
Maravilhas do Lar – 30 vagas (incluindo oportunidades para PCDs)
Foxconn – 50 vagas
JBS / Sadia – 40 vagas
Crown Lift Trucks – 6 vagas
Divino Fogão – 12 vagas
Refrio Armazéns Gerais – 60 vagas
Kona Transportes – 21 vagas
Bomix Sopro – 20 vagas
Areva Itupeva – 22 vagas (incluindo oportunidades para PCDs)
Elicon Facilities – 30 vagas
Motiva / CCR – 15 vagas (incluindo oportunidades para PCDs)
Supermercado Boa – 55 vagas
Callink – 100 vagas
Covabra Supermercados – 40 vagas
Missão do Emprega+
O eixo Emprega+ é voltado à empregabilidade e à qualificação da mão de obra local, alinhando oferta e demanda do mercado de trabalho.
Por meio de parcerias com empresas e instituições de ensino, o Emprega+ oferece:
- Intermediação de vagas e feiras de empregabilidade;
- Cursos de qualificação profissional;
- Apoio para entrada no Seguro-Desemprego;
- Divulgação de vagas de empresas locais.
Com políticas inclusivas, o programa prioriza jovens, mulheres, pessoas com deficiência e grupos em situação de vulnerabilidade, garantindo que o desenvolvimento econômico de Jundiaí seja também um desenvolvimento humano.