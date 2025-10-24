Jovens da Casa de Semiliberdade de Jundiaí são detidos por furto

Dois adolescentes que cumprem medida socioeducativa em regime semiaberto, no Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa), da Fundação Casa, na Vila Arens, em Jundiaí, foram detidos por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão suspeitos de furto de roupas em uma loja no mesmo bairro.

De acordo com a PM, dois bandidos foram até a loja, sendo que um ficou ao lado de fora e o outro entrou no estabelecimento. Ele pediu para experimentar duas camisetas e foi até o provador. Ao sair, disse à vendedora que havia deixado as roupas no provador e, em seguida, saiu correndo com o parceiro. Os funcionários tentaram pegá-los, mas sem sucesso.

A polícia foi acionada e equipes em patrulhamento passaram a caçar os ladrões. Em uma praça, dois suspeitos com as mesmas características apontadas pelas vítimas, foram abordados. Com eles foi encontrada uma camiseta, reconhecida posteriormente pela loja.