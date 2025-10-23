23 de outubro de 2025
RESPEITO E CIDADANIA

Projeto Ludicidadania forma primeira turma de 2025

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMJ
A aluna Lara Oliveira Barduzzi recebe seu certificado do Ludicidadania
A aluna Lara Oliveira Barduzzi recebe seu certificado do Ludicidadania

Alunos da EMEB Joaquim Candelário de Freitas, no bairro Cidade Luiza, se formaram, nesta semana, no programa Ludicidadania, desenvolvido pela Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Esta a primeira turma a receber os certificados do projeto em 2025. O evento foi realizado no ginásio de esportes do próprio colégio.

O projeto convida as crianças a refletirem sobre seus objetivos pessoais e profissionais, incentivando a construção de valores como responsabilidade, respeito e cidadania. De forma lúdica e participativa, as turmas do projeto constroem a chamada “roda da vida”, um exercício visual que ajuda a avaliar diferentes áreas do cotidiano. A partir da atividade, cada estudante registra seus desejos e expectativas para o futuro, desenhando planos que envolvem tanto o aspecto financeiro quanto para o pessoal. No final do programa, os alunos escrevem uma redação, na qual relatam como o conteúdo melhorou seu dia a dia. Alguns desses textos foram lidos para os pais na formatura.

Lara Oliveira Barbuzzi, de 10 anos, foi uma das 105 formandas que receberam seus diplomas no período da tarde. “Adorei a roda de conversas. Nela, todos puderam falar dos momentos bons e ruins da vida. Foi emocionante”, disse a estudante. “Também fomos orientados sobre a responsabilidade de cuidarmos do nosso dinheiro e como fazer escolhas para sermos pessoas melhores”, emendou ela, que tinha na plateia a mãe, Juliandra Oliveira, bastante feliz com a participação da filha no evento.

A secretária de Educação, Priscila Costa, reforçou a importância da iniciativa para a rede municipal de ensino. “O Ludicidadania é este espaço de acolhimento que a Educação viabiliza junto com os agentes da GMJ em nossas escolas, e que vem para potencializar o programa ‘Escola da Gente’. Nossas escolas e a nossa sociedade são feitas de gente e, pensando em temas como inclusão, sustentabilidade, respeito às diferenças e a importância do cuidar de si e do próximo, reforçamos as aprendizagens dos nossos estudantes, de modo que isso tenha reflexos em suas salas de aula, casas, vizinhanças e na sociedade em geral.”

