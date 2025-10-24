Estabelecimentos de bem-estar em Jundiaí crescem 7,5% em 2025

O setor de bem-estar segue em expansão em Jundiaí com abertura de pontos em diferentes bairros. Assim mostram os números. Segundo dados da Secretaria de Finanças, por meio do Departamento de Licenciamento de Atividades, o município registra, em 2025, um total de 354 estabelecimentos voltados ao ramo, número 7,5% maior em relação a 2024, quando havia 329 negócios dessa natureza. Os dados englobam academias e lojas de suplementos e produtos naturais.
São cerca de 147 academias de ginástica inscritas no cadastro municipal, sendo 15 novas licenças emitidas apenas neste ano, o que significa crescimento de 11%. Já o comércio de suplementos e produtos naturais soma 207 estabelecimentos cadastrados, com 10 novas licenças em 2025, aumento de 5%. Segundo a pasta, as duas atividades estão incluídas na mesma classificação de registro.
Para o empresário Alex Gonçalves, CEO de uma rede de produção e venda de suplementos há 15 anos, o crescimento do setor é resultado de uma mudança de comportamento da população. “Percebemos que dobramos o faturamento de 2024 para 2025, com públicos de todos os perfis. As pessoas estão consumindo mais, e a nova geração está muito preocupada com saúde e bem-estar. Querem envelhecer com qualidade, ter longevidade. Isso favorece todo o mercado”, afirma.
De acordo com o empresário, essa transformação no consumo também exige inovação por parte das empresas. “Precisamos inovar nos produtos e atender às demandas de diferentes públicos. Lançamos recentemente um suplemento específico para pessoas que usam canetas emagrecedoras, que ajuda a amenizar os efeitos colaterais do emagrecimento rápido, mas os campeões de venda continuam sendo o whey protein, em diversos sabores, e a creatina, além dos pré-treinos”, adianta.
O aumento no número de academias também reflete a busca da população por qualidade de vida, socialização e acolhimento. A empresária Monique Vaz, que se prepara para inaugurar uma nova academia em Jundiaí, aposta nessa combinação. “Essa geração busca muito por qualidade de vida, o que é excelente. Seja por moda ou não, acabam incentivando os pais e até os avós a procurarem saúde também”, diz.
Monique e o marido, que já são proprietários de uma clínica de saúde, decidiram expandir os negócios no ramo do bem-estar. “As pessoas buscam pertencimento, acolhimento e saúde e essa é a nossa proposta. Pensamos até nas famílias, com uma área kids para os filhos. Temos recebido bastante procura do público idoso também”, comenta.
Monique Vaz vive a expectativa de inaugurar sua academia e aposta na busca por qualidade de vida e bem-estar para alavancar negócio
Panorama nacional
Jundiaí acompanha a tendência nacional. Dados preliminares da Associação das Academias do Brasil (Acad Brasil) indicam que, em setembro, o país alcançou a marca de 40 mil academias em funcionamento, considerando o registro na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) para atividades de condicionamento físico. O número representa um crescimento de 10 mil unidades em relação a 2019, período anterior à pandemia. Atualmente, estima-se que cerca de 400 marcas estejam em operação no setor.