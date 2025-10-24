Estabelecimentos de bem-estar em Jundiaí crescem 7,5% em 2025

O setor de bem-estar segue em expansão em Jundiaí com abertura de pontos em diferentes bairros. Assim mostram os números. Segundo dados da Secretaria de Finanças, por meio do Departamento de Licenciamento de Atividades, o município registra, em 2025, um total de 354 estabelecimentos voltados ao ramo, número 7,5% maior em relação a 2024, quando havia 329 negócios dessa natureza. Os dados englobam academias e lojas de suplementos e produtos naturais.

São cerca de 147 academias de ginástica inscritas no cadastro municipal, sendo 15 novas licenças emitidas apenas neste ano, o que significa crescimento de 11%. Já o comércio de suplementos e produtos naturais soma 207 estabelecimentos cadastrados, com 10 novas licenças em 2025, aumento de 5%. Segundo a pasta, as duas atividades estão incluídas na mesma classificação de registro.

Para o empresário Alex Gonçalves, CEO de uma rede de produção e venda de suplementos há 15 anos, o crescimento do setor é resultado de uma mudança de comportamento da população. “Percebemos que dobramos o faturamento de 2024 para 2025, com públicos de todos os perfis. As pessoas estão consumindo mais, e a nova geração está muito preocupada com saúde e bem-estar. Querem envelhecer com qualidade, ter longevidade. Isso favorece todo o mercado”, afirma.