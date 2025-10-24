O dia que a cidade parou

Nascido na Itália, Nicolino de Lucca chegou no Brasil ainda criança. Formou-se médico no Rio de Janeiro. Logo em seguida aceitou o convite do médico Domingos Anastasio e mudou-se para Jundiai. Terra que se tornou seu lar definitivo. E o palco de uma vida dedicada à medicina, ao serviço público e à solidariedade, não importando se as pessoas eram pobres ou ricas. A todos tratava com dedicação e altruísmo. Tornou-se um dos médicos mais respeitados em toda região. Dedicado à pediatria, conquistou o carinho do povo jundiaiense, sendo chamado de doutor das crianças. Conhecido por atender graciosamente os que a vida foi menos generosa tornou-se também um líder comunitário, com visão pública de um estadista. Valorizava o progresso. Participou de obras importantes como o viaduto São João Batista e o famoso ginásio de esportes, o Bolão, que passou a se chamar Ginásio Municipal de Esportes Dr. Nicolino de Lucca

Nicolino de Lucca era uma pessoa que contava com grande prestígio social na cidade. Durante toda sua vida profissional atuou como médico pediatra, sendo um dos poucos médicos a atuarem nesta especialidade em sua época, prestando seus serviços a todos que o procuravam, inclusive em caráter benemérito aos mais carentes. Durante a Segunda Guerra Mundial colocou seus serviços à disposição do Exército Brasileiro.

Cultivou durante toda a vida dedicação, solidariedade e amor pela comunidade. Construiu uma existência marcada pela ética e compromisso com o bem comum. Ao longo da vida, pouquíssima gente dedicou-se como sua generosa solidariedade com os despossuídos, os relegados, os desprezados, os submetidos. Foi sempre um indignado com as injustiças, com humilhações de um sistema baseado na desigualdade extrema. Era um médico que acariciava a esperança. Sabia enxergar com nitidez as menores coisas da vida e ao mesmo tempo enxergar toda sua amplidão. Seu traço pessoal que mais se destacava era o modo simples de ser e de viver. Era atencioso ao tratar as pessoas, humilde e dedicado. Fazia parte de sua rotina diária passar na enfermaria do hospital para conversar e revelar seu carinho aos doentes.

Partiu em 3 de agosto de 1966. O dia que Jundiaí parou. Toda a cidade pesou consternada pela inestimável perda. Entretanto, sua memória continua viva no coração desta terra.

No Desterro encontram-se as capelas, túmulos e mausoléus de personalidades famosas do municipal.

Dia de Finados é comemorado e traz em seu significado diversos aspectos tanto do ponto de vista afetivo, quanto histórico e religioso. Bastante vinculados ao tema da data, os cemitérios também carregam aspectos culturais, arquitetônicos e históricos reveladores de importantes traços da sociedade.

Nesta cidade, o túmulo mais visitado é do Dr. Nicolino de Lucca. Local de peregrinação espontânea onde as pessoas continuam pedindo graças, pagam promessas e agradecem a graça recebida. Dr. Nicolino de Lucca, considerado "milagreiro”, recebeu a reputação de santo popular, cuja história de vida está eternizada na maioria dos corações dos habitantes de nossa região. Dr. Nicolino de Lucca, um homem e um médico que se tornou símbolo de Jundiaí!

Guaraci Alvarenga é advogado