Homem é preso em Jundiaí; as vítimas são a mãe, irmão e a vizinha

Policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão prenderam um homem no Jardim Tulipas, em Jundiaí, na manhã desta quinta-feira (23), por quebra de medida protetiva contra a mãe, violência doméstica contra o irmão e agressão e dano contra a vizinha. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, a vizinha foi atacada porque, quando ela o via agressivo com a própria mãe, ela intervinha em defesa da mulher - ele não mora mais com a genitora.

O cabo Iório e soldados J. Ferreira e Archilha foram acionados para ocorrência de descumprimento de medida protetiva e afastamento do lar. Chegando ao local, os policiais foram recebidos pelo morador, alegando que seu irmão havia invadido sua casa e sido violento contra ele - no imóvel mora também a mãe, que tem medida protetiva contra o filho, razão pela qual ele não poderia ter ido até lá. O suspeito, porém, já havia deixado o local.

Pouco tempo depois os PMs foram novamente chamados para o mesmo endereço, onde flagraram o alvo chegando na casa da mãe. Ao lado de fora estava uma vizinha da família, denunciando o rapaz por quebrar seu celular e agredi-la momentos antes, em um supermercado nas proximidades. A motivação, segundo apurou o JJ, foi em forma de 'vingança', pela vizinha sempre defender a mãe do suspeito em situações de violência doméstica.