Fundação apoia pesquisa de avaliação do solo em áreas verdes

Com o objetivo de avaliar a qualidade do solo em diferentes áreas verdes de Jundiaí e identificar possíveis riscos à saúde pública, um projeto de pesquisa de Iniciação Científica está sendo desenvolvido com apoio da Fundação Serra do Japi, na Cachoeira de Morangaba. O estudo analisa a presença de parasitos no solo e busca compreender o nível de conhecimento da população sobre as doenças parasitárias que acometem o ser humano.

A pesquisa, intitulada “Parasitoses em Espaços Públicos: Avaliação do Solo e do Conhecimento Coletivo”, é conduzida pelos estudantes Beatriz Coelho Rossi e Gabriel Victor Oliveira Costa, do curso de Biomedicina da UniAnchieta, sob orientação da Profa. Dra. Luciana Urbano dos Santos.

Além da coleta de amostras de solo para análise laboratorial, o projeto inclui a aplicação de questionários junto aos frequentadores dos espaços estudados, como forma de medir o conhecimento popular sobre as parasitoses de importância epidemiológica no país. “Com esses dados, será possível verificar a contaminação ambiental por parasitos e, ao mesmo tempo, avaliar o nível de informação da população. Esses resultados podem orientar campanhas educativas voltadas à prevenção e à redução dos riscos de infecção”, explica Luciana.