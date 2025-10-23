Fundação apoia pesquisa de avaliação do solo em áreas verdes

Com o objetivo de avaliar a qualidade do solo em diferentes áreas verdes de Jundiaí e identificar possíveis riscos à saúde pública, um projeto de pesquisa de Iniciação Científica está sendo desenvolvido com apoio da Fundação Serra do Japi, na Cachoeira de Morangaba. O estudo analisa a presença de parasitos no solo e busca compreender o nível de conhecimento da população sobre as doenças parasitárias que acometem o ser humano.
A pesquisa, intitulada “Parasitoses em Espaços Públicos: Avaliação do Solo e do Conhecimento Coletivo”, é conduzida pelos estudantes Beatriz Coelho Rossi e Gabriel Victor Oliveira Costa, do curso de Biomedicina da UniAnchieta, sob orientação da Profa. Dra. Luciana Urbano dos Santos.
Além da coleta de amostras de solo para análise laboratorial, o projeto inclui a aplicação de questionários junto aos frequentadores dos espaços estudados, como forma de medir o conhecimento popular sobre as parasitoses de importância epidemiológica no país. “Com esses dados, será possível verificar a contaminação ambiental por parasitos e, ao mesmo tempo, avaliar o nível de informação da população. Esses resultados podem orientar campanhas educativas voltadas à prevenção e à redução dos riscos de infecção”, explica Luciana.
De acordo com o superintendente da Fundação Serra do Japi, Flávio Gramolelli Junior, o incentivo à pesquisa científica e à conservação ambiental é uma das frentes de atuação da Fundação. Ele lembra que outro estudo, sobre a qualidade da água da Cachoeira de Morangaba, também está em andamento com apoio do órgão. “Estamos seguindo o plano de governo do prefeito Gustavo Martinelli e já iniciamos estudos voltados à revitalização e futura abertura da cachoeira. Os resultados sobre a qualidade do solo e da água serão fundamentais para orientar as próximas etapas do projeto”, destaca Gramolelli.
O projeto prevê duas coletas em cada local e está sendo realizado, além da Cachoeira de Morangaba, no Parque da Cidade, Mundo das Crianças, Vale Azul, Praça Dr. Artur Ricci e Jardim Botânico.