Paulista anuncia chegada de zagueiro para a Série A3

O Paulista anunciou a chegada de mais um reforço para a próxima temporada. O zagueiro Rafael Pavani se junta ao elenco do Galo para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2026.
Com 28 anos, o atleta disputou o Campeonato Catarinense e a Copa Santa Catarina este ano pelo Caravaggio, e também esteve no elenco do Iporá que atuou na segunda divisão goiana.
Pela Copa, foram seis jogos, com duas vitórias e quatro derrotas. Em todos eles Pavani atuou como titular. No Catarinense, o zagueiro disputou 10 partidas, também sendo titular em todas elas. Foram duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Já no Goiano, também sendo titular absoluto em todas as partidas, Rafael esteve em 12 confrontos.
Formado nas categorias de base do Ituano, o jogador é canhoto, tem 1,85 de altura e é natural de Salto, em São Paulo. Ele também tem passagens por Guarani-SC, Capivariano, São José, Inter de Lages, Sertãozinho, Itabirito, Nacional-MG e Atlético Tubarão.
"Muito feliz com a minha chegada ao Paulista, um clube gigante que vou ter o prazer de vestir a camisa. Espero que consigamos cumprir os objetivos do clube no ano, que começa pelo acesso na Série A3", disse o jogador.
ELENCO
Pavani é o 16º atleta anunciado oficialmente como reforço pelo clube para 2026, entre renovações e chegadas. No total são nove jogadores remanescentes e sete “caras novas”.
PERMANÊNCIAS: Lee (goleiro), Pedro Medeiros (lateral-direito), Gabriel Bozzolan (atacante), William Monteiro (volante), Gabriel Reis (zagueiro), Zé Mendes (zagueiro), Enzo (volante), Miguel Elias (volante), Léo Souza (atacante).
REFORÇOS: Rafael Pavani (zagueiro ex- Caravaggio), Emanuel Neco (atacante ex-União São João), Vitinho (atacante ex-São Caetano, Rio Branco e Inter de Limeira), Lucas Franco (lateral-esquerdo ex-União São João e Sertãozinho), Matheus Henrique (zagueiro ex-Sergipe), Raílson (goleiro ex-Sertãozinho), Jefferson (atacante ex-Nova Cidade-RJ e campeão pelo Galo em 2019).