Paulista anuncia chegada de zagueiro para a Série A3

O Paulista anunciou a chegada de mais um reforço para a próxima temporada. O zagueiro Rafael Pavani se junta ao elenco do Galo para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2026.

Com 28 anos, o atleta disputou o Campeonato Catarinense e a Copa Santa Catarina este ano pelo Caravaggio, e também esteve no elenco do Iporá que atuou na segunda divisão goiana.

Pela Copa, foram seis jogos, com duas vitórias e quatro derrotas. Em todos eles Pavani atuou como titular. No Catarinense, o zagueiro disputou 10 partidas, também sendo titular em todas elas. Foram duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Já no Goiano, também sendo titular absoluto em todas as partidas, Rafael esteve em 12 confrontos.