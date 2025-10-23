Cão farejador encontra sacola com drogas perto de Emeb em Jundiaí

Guardas municipais de Operações com Cães aprenderam quase 200 porções de drogas abandonadas por traficantes, próximo a uma escola municipal infantil, no Jardim Tamoio, em Jundiaí, na tarde desta quarta-feira (22). Ninguém foi preso.

Os GMs Edvaldo, Maicon e Lourenço, com o k-9 Red, faziam patrulhamento próximo à Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Helena Galimberti, quando avistaram um criminoso em um ponto de tráfico. Ao avistar a viatura ele correu e conseguiu fugir por uma viela.

O cão farejador foi colocado em ação e encontrou uma sacola escondida, com porções de cocaína, maconha e Ice.