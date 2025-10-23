Em reunião com governo, Jundiaí pleiteia mais 1,6 mil moradias

Nesta quarta-feira (22), o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, o secretário de Habitação Social, Jeferson Coimbra, e o gerente de Projetos Públicos da Pasta, Rafael Negrin Moreira, reuniram-se com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Marcelo Cardinale Branco. Entre os temas discutidos, está o pleito do município para o lançamento de mais de 1.600 novas unidades habitacionais em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), voltadas a famílias de baixa renda. O projeto será desenvolvido em parceria com a iniciativa privada e com apoio do Governo do Estado.
“No nosso governo, habitação é prioridade. Tivemos uma reunião muito produtiva com o governo estadual para tratar da ampliação das unidades habitacionais em Jundiaí, além de outros investimentos e novidades”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
A administração municipal também propôs a realização de um “Feirão da Casa Paulista”, que facilitará o acesso das famílias com renda de até seis salários mínimos aos imóveis. O evento será organizado e divulgado nos canais oficiais da Prefeitura.
Além disso, Jundiaí demanda recursos estaduais para custear a modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI) do Programa Casa Paulista, que prevê o repasse de R$ 13 mil por família, valor que será destinado ao pagamento da entrada do financiamento.
“Esse apoio financeiro vai ajudar as famílias a conquistarem a casa própria e o direito à moradia digna — um direito humano fundamental”, explicou o secretário Jeferson Coimbra.
Outro ponto debatido foi a possibilidade de implantação de 400 unidades habitacionais no Jardim Sorocabana, em parceria com o Estado. Nesse modelo, o município disponibiliza o terreno e a infraestrutura, enquanto o governo estadual é responsável pela construção das moradias. A Prefeitura vem atuando na regularização do terreno da área, etapa essencial para viabilizar o início do projeto.
Além das novas frentes de investimento, a reunião também tratou da continuidade do programa Viver Melhor, que segue beneficiando famílias do bairro Novo Horizonte com obras de urbanização, infraestrutura e melhorias habitacionais.
O secretário estadual Marcelo Cardinale Branco destacou o papel estratégico de Jundiaí no desenvolvimento habitacional do Estado. “Jundiaí é uma cidade de grande relevância econômica e tem sido uma parceira importante do Governo do Estado. Nosso objetivo é garantir que o desenvolvimento econômico venha acompanhado de desenvolvimento urbano, e hoje avançamos em dois importantes programas em parceria com a Prefeitura Municipal”, afirmou.