Em reunião com governo, Jundiaí pleiteia mais 1,6 mil moradias

Nesta quarta-feira (22), o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, o secretário de Habitação Social, Jeferson Coimbra, e o gerente de Projetos Públicos da Pasta, Rafael Negrin Moreira, reuniram-se com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Marcelo Cardinale Branco. Entre os temas discutidos, está o pleito do município para o lançamento de mais de 1.600 novas unidades habitacionais em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), voltadas a famílias de baixa renda. O projeto será desenvolvido em parceria com a iniciativa privada e com apoio do Governo do Estado.

“No nosso governo, habitação é prioridade. Tivemos uma reunião muito produtiva com o governo estadual para tratar da ampliação das unidades habitacionais em Jundiaí, além de outros investimentos e novidades”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

A administração municipal também propôs a realização de um “Feirão da Casa Paulista”, que facilitará o acesso das famílias com renda de até seis salários mínimos aos imóveis. O evento será organizado e divulgado nos canais oficiais da Prefeitura.