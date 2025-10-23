Moradores reclamam e caminhoneiros são multados

Caminhoneiros foram multados por infrações de trânsito nesta quinta-feira (23), no Jardim Vista Alegre, às margens da rodovia Edgar Máximo Zambotto, em Campo Limpo Paulista. As autuações foram aplicadas por agentes de trânsito da Guarda Municipal, em atendimento a denúncias de moradores do bairro feitas à Diretoria de Trânsito.

De acordo com moradores, há muito tempo caminhoneiros deixam seus caminhões e carretas estacionados na rua Palmeira dos Índios, para irem se alimentar em barracas às margens da rodovia, do outro lado da pista.

Com os veículos estacionados no local em questão, eles reclamam que a visão para motoristas e motociclistas, para entrada e saída do bairro, fica prejudicada, além de haver problemas na fluidez do trânsito.