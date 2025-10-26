Drones viram peça fundamental nas ações de inteligência

O uso de drones pela Polícia Militar de São Paulo se consolidou como uma das principais ferramentas de inteligência e apoio tático nas operações do estado. Na prática, o uso crescente das aeronaves não tripuladas redesenhou o modo como a polícia atua em campo. Um exemplo claro aconteceu na última terça (21), na maior operação com uso de drones da história do estado: foram 20 operando simultaneamente, o que resultou na prisão de 12 pessoas e na apreensão de 11 quilos de drogas em menos de duas horas na Grande São Paulo.

De ações ostensivas a missões de resgate, os 242 drones que a PM possui atualmente permitem que equipes em solo tenham uma visão precisa de áreas de interesse, reduzindo riscos e ampliando a eficácia das ações. O equipamento é hoje parte da estrutura permanente de segurança pública e aparece em operações de diferentes naturezas: do combate ao tráfico de drogas ao controle de multidões em grandes eventos, passando pelo apoio em desastres naturais.

“O drone é um divisor de águas para a captação de imagens, vídeos, atividade de inteligência policial e de vigilância”, afirma o comandante da Polícia Militar na Região Metropolitana de São Paulo, coronel Caio de Oliveira. “Ele entra como uma ferramenta poderosa na segurança do policial e na precisão da atividade que ele tem que desenvolver”, explica. Segundo o coronel, o uso dos drones garante operações com melhor custo-benefício, uma vez que o recurso agrega valor técnico e estratégico sem demandar grandes estruturas adicionais.