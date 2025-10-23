Karatecas de Itupeva conquistam medalhas no Torneio dos Campeões

Atletas itupevenses da Kenkô Karate-do Shotokan representaram Itupeva com destaque no VII Torneio dos Campeões de Karatê, promovido pela Federação Paulista de Karatê (FPK) no último fim de semana, na Arena de Esportes José Roberto Guimarães, em Santana de Parnaíba.

O evento reuniu quase mil atletas de diversas cidades do Estado de São Paulo, nas categorias Divisão Especial, Kata por Estilos, Golden Master e Sênior Universitário, com o objetivo de coroar os melhores do ano em cada modalidade.

Os itupevenses tiveram desempenho de destaque e trouxeram para o município três medalhas: