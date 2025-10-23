Cirandas Formativas fortalecem políticas para a Primeira Infância

A Prefeitura de Várzea Paulista inicia em novembro o ciclo das Cirandas Formativas, uma série de encontros que têm como objetivo aprofundar o conhecimento dos servidores sobre as políticas públicas para a Primeira Infância, promover a integração entre secretarias e fortalecer a atuação intersetorial no cuidado e no desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos.
O primeiro encontro, intitulado “Políticas da Primeira Infância: responsabilidade de toda a cidade”, será no dia 4 de novembro, das 9h às 12h, e abrirá oficialmente o ciclo formativo. A programação contará com dinâmica de integração, uma conversa online com especialistas da Rede Urban95 — Isabella Gregory e Juliana Prates, e uma atividade coletiva de encerramento.
As Cirandas Formativas são inspiradas em uma metodologia desenvolvida pelo CECIP (Centro de Criação de Imagem Popular), em parceria com a Rede Urban95 Brasil, e adaptadas pela Prefeitura de Várzea Paulista para a realidade local. O modelo propõe encontros participativos, com dinâmicas, rodas de diálogo e reflexões práticas, estimulando o aprendizado coletivo e a troca de experiências entre os profissionais.
De acordo com o cronograma, os encontros terão temáticas complementares e progressivas. Após o primeiro, serão realizados:
12 de novembro: “A criança, a natureza e o brincar”, com foco na importância dos espaços públicos e verdes para o desenvolvimento infantil;
18 de novembro: “Programas e serviços: intersetorialidade, equidade e ofertas básicas”, discutindo fluxos e práticas conjuntas entre as secretarias;
24 de novembro: encontro de encerramento e apresentação dos resultados e compromissos concretos da cidade com a Primeira Infância.
Segundo a metodologia apresentada, as cirandas valorizam a prática, o diálogo e o olhar humano sobre as políticas públicas. Cada encontro é conduzido por diferentes secretarias municipais, que têm a oportunidade de apresentar programas e serviços voltados à Primeira Infância, fortalecendo o trabalho em rede e a corresponsabilidade entre áreas como Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, Esporte e Meio Ambiente.
“As Cirandas Formativas representam um passo importante para consolidar uma gestão realmente integrada em torno da Primeira Infância. Mais do que um espaço de formação, são momentos de conexão, reflexão e construção de políticas que nascem do diálogo entre pessoas e setores”, destacou a coordenadora da Rede da Primeira Infância no município, Jaqueline Sousa.
Com uma abordagem participativa, os encontros propõem que os participantes passem do macro ao micro, conectando teoria e prática, políticas e cotidiano. Ao final de cada encontro, as equipes são convidadas a realizar atividades práticas — os chamados “Entre Encontros” —, que estimulam a aplicação dos aprendizados nas rotinas de trabalho e o compartilhamento de experiências com suas equipes.
As cirandas fazem parte do compromisso da Prefeitura de Várzea Paulista com a agenda da Primeira Infância, que ganhou força após a adesão do município à Rede Urban95, uma iniciativa global que apoia cidades na criação de políticas públicas voltadas às crianças pequenas e suas famílias.
Envolvendo as crianças – Escuta
O primeiro encontro das Cirandas Formativas marca o início de uma construção coletiva que busca inserir a perspectiva da Primeira Infância em todas as áreas da gestão pública. A partir da formação dos servidores, a proposta é expandir esse olhar para cada unidade e, posteriormente, envolver toda a sociedade no debate sobre o desenvolvimento da cidade. O trabalho está alinhado às diretrizes da Rede Urban95, iniciativa internacional que apoia cidades a planejar políticas públicas a partir do olhar das crianças pequenas e de quem cuida delas.
Paralelamente, Várzea Paulista avança na elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), atualmente em fase de diagnóstico. Em breve, terão início as escutas públicas, etapa fundamental que contará com a participação das crianças, famílias e cuidadores. Esse processo será realizado por meio de questionários destinados aos adultos e de oficinas lúdicas e pedagógicas, nas quais as crianças poderão se expressar por meio de desenhos, palavras ou pequenas frases, respondendo como enxergam a cidade hoje e como imaginam a cidade ideal.
A partir dessas escutas, será possível planejar, de forma conjunta, as ações e prioridades para os próximos dez anos, transformando percepções e sonhos infantis em compromissos concretos de gestão. Essa interlocução entre servidores, famílias e crianças dá vida ao princípio central da Urban95: construir cidades que escutam, acolhem e planejam a partir das infâncias, garantindo que os sonhos das crianças de hoje se tornem as conquistas do amanhã.