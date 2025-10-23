Cirandas Formativas fortalecem políticas para a Primeira Infância

A Prefeitura de Várzea Paulista inicia em novembro o ciclo das Cirandas Formativas, uma série de encontros que têm como objetivo aprofundar o conhecimento dos servidores sobre as políticas públicas para a Primeira Infância, promover a integração entre secretarias e fortalecer a atuação intersetorial no cuidado e no desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos.

O primeiro encontro, intitulado “Políticas da Primeira Infância: responsabilidade de toda a cidade”, será no dia 4 de novembro, das 9h às 12h, e abrirá oficialmente o ciclo formativo. A programação contará com dinâmica de integração, uma conversa online com especialistas da Rede Urban95 — Isabella Gregory e Juliana Prates, e uma atividade coletiva de encerramento.

As Cirandas Formativas são inspiradas em uma metodologia desenvolvida pelo CECIP (Centro de Criação de Imagem Popular), em parceria com a Rede Urban95 Brasil, e adaptadas pela Prefeitura de Várzea Paulista para a realidade local. O modelo propõe encontros participativos, com dinâmicas, rodas de diálogo e reflexões práticas, estimulando o aprendizado coletivo e a troca de experiências entre os profissionais.