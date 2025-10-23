Prefeitura propõe a municipalização de licenças ambientais

Nesta semana, o prefeito Gustavo Martinelli recebeu representantes da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) para uma reunião de trabalho sobre a possibilidade de municipalização do licenciamento ambiental em Jundiaí. A proposta, que também vem sendo discutida pela Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), busca trazer mais agilidade aos processos e autonomia para os municípios, aproximando as análises ambientais das demandas locais.
O encontro contou com a presença do secretário municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Marco Antonio Bedin, e do diretor de Meio Ambiente da SMPUMA, Guilherme Lima, além de técnicos da companhia estadual.
“A Prefeitura estuda, junto com a Região Metropolitana, a possibilidade de trazer o licenciamento da CETESB para os municípios da região. Em vez de centralizar apenas em Jundiaí, queremos pensar em um modelo regional. Isso tornaria os processos mais rápidos, especialmente para obras que hoje dependem da CETESB, o que muitas vezes demora”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
O secretário Marco Antonio Bedin explicou que o objetivo é estruturar o modelo em parceria com os municípios da RMJ, de forma técnica e integrada. “A ideia é agilizar os processos de licenciamento ambiental, trazendo a responsabilidade para o município, dentro do corpo técnico local. Também estamos avaliando a possibilidade de trabalhar isso em consórcio entre os municípios da região, para que todos possam se beneficiar dessa mudança”, pontuou Bedin.
O assistente executivo da Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental da CETESB, Paulo Guilherme Rigonatti, ressaltou que a municipalização do licenciamento é uma tendência importante para o desenvolvimento regional.
“O licenciamento ambiental municipalizado é fundamental para o desenvolvimento local e regional, pois traz mais agilidade e autonomia aos municípios. Além de acelerar obras públicas e privadas, permite que cada cidade trate de suas questões ambientais de forma mais próxima da realidade local e dos interesses da sociedade”, afirmou.
“A CETESB permanece atuando nos licenciamentos de responsabilidade do Estado e na fiscalização conjunta, que é uma atividade concorrente. Isso facilita a atuação no território, já que o município é, em geral, o primeiro a identificar eventuais irregularidades e pode agir rapidamente. Esse modelo demonstra maturidade administrativa, com cada ente federativo assumindo suas responsabilidades e contribuindo para uma gestão ambiental mais eficaz.”