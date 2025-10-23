Prefeitura propõe a municipalização de licenças ambientais

Nesta semana, o prefeito Gustavo Martinelli recebeu representantes da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) para uma reunião de trabalho sobre a possibilidade de municipalização do licenciamento ambiental em Jundiaí. A proposta, que também vem sendo discutida pela Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), busca trazer mais agilidade aos processos e autonomia para os municípios, aproximando as análises ambientais das demandas locais.

O encontro contou com a presença do secretário municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Marco Antonio Bedin, e do diretor de Meio Ambiente da SMPUMA, Guilherme Lima, além de técnicos da companhia estadual.

“A Prefeitura estuda, junto com a Região Metropolitana, a possibilidade de trazer o licenciamento da CETESB para os municípios da região. Em vez de centralizar apenas em Jundiaí, queremos pensar em um modelo regional. Isso tornaria os processos mais rápidos, especialmente para obras que hoje dependem da CETESB, o que muitas vezes demora”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.