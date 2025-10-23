Encontro discute panorama do mercado imobiliário para 2026

O Secovi-SP realiza, no dia 4 de novembro, o Encontro do Mercado Imobiliário em Jundiaí, com o tema "Panorama do Mercado Imobiliário - Cenários, Riscos e Oportunidades". O evento será realizado das 19 às 20h30, no Milenium Centro de Convenções, com credenciamento a partir das 18h30 e encerramento com coffee de relacionamento.

Diante das transformações econômicas que redesenham o setor, a proposta é oferecer reflexão e atualização aos profissionais da região, destacando riscos e oportunidades para 2026.

A programação contará com a participação de Celso Petrucci, economista-chefe do Secovi-SP, que abordará o panorama do mercado e as perspectivas econômicas, e de Ely Wertheim, presidente executivo da entidade. Também será apresentado o estudo de lançamentos e vendas em Jundiaí por Marcelo Gonçalves, sócio-consultor da Brain Inteligência Estratégica.