Itatiba terá entrega de títulos de propriedade nesta sexta

Na tarde desta sexta-feira (24), a Prefeitura de Itatiba, por meio da Secretaria de Negócios Jurídicos, realizará uma nova entrega de títulos de propriedade para famílias dos bairros Chavini e Castro, Clube de Campo Fazenda (CCF) e Loteamento Recreio Costa Verde. Essa entrega será às 14h30 no Auditório da Prefeitura, no Centro Administrativo Prefeito Ettore Consoline.
O documento integra o plano de regularização fundiária realizado pelo município e que vem ganhando fôlego nos últimos anos. Só neste 2025, é a terceira entrega de títulos de propriedade. As matrículas de título de propriedade foram oficializadas no Cartório de Registro de Imóveis e custeadas por recursos municipais. O pedido de regularização começou em 2021, com iniciativa da prefeitura.
Esta cerimônia faz parte da programação celebrativa pelos 168 anos do município, que segue até 1º de novembro, data do aniversário de Itatiba.
Histórico de entregas
O processo de regularização de terrenos do Chavini e Castro já resultou em matrículas entregues em 2024 e agora haverá nova remessa. No Clube de Campo Fazenda, inaugurado em 1962, e que tem mais de 800 lotes, as primeiras entregas foram em 2023. Agora é a quarta remessa.
Já o Recreio Costa Verde, que aguarda a ação há cerca de 40 anos, terá a entrega da terceira remessa de documentos, todas realizadas neste ano, sendo as duas primeiras em fevereiro e em julho.
Itatiba também tem convênio com o Governo do Estado de São Paulo, via programa Cidade Legal, que já permitiu nos últimos três anos a regularização de imóveis nos bairros: Loteamento Prezotto (em 2022) e Vila Jarussi (em 2023).
O auxílio da Prefeitura de Itatiba na regularização de lotes também chegou ao Jardim Nova Esperança. Somando todas essas ações em loteamentos, são quase 1,5 mil famílias sendo beneficiadas.
Programação - Itatiba 168 anos
- 24/10 - Entrega de títulos de Regularização Fundiária - Chavini/Castro e Recreio Costa Verde, às 14h30, no auditório do Centro Administrativo Pref. Ettore Consoline
- 25/10 - Dia de História, às 9h30, ponto de partida na Emeb Cel. Júlio César
- 29/10 - Entrega do novo prédio do Cras Corradini, às 15h, na rua José Pretti, 260, N.R. João Corradini
- 30/10 – Lançamento do Projeto Itatiba Ecossustentável, às 10h, no auditório do Centro Administrativo Pref. Ettore Consoline
- 31/10 - Aniversário de 58 anos da Guarda Municipal de Itatiba, às 9h, no plenário Abílio Monte - Câmara Municipal
- 1 e 2/11 - Campeonato de Truco da Secretaria de Esportes, às 8h, no Parque Ferraz Costa
- 1º /11 - Aniversário de Itatiba
Entrega da Revitalização do Moinho do Denoni (av. Alberto Paladino, 550 - Jardim Palladino), às 11h
Aniversário de 41 anos do Mercadão (avenida 29 de Abril, 35, Centro), às 12h
Missa do Aniversário da Cidade (Basílica Menor de N.S. do Belém), às 19h