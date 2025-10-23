Itatiba terá entrega de títulos de propriedade nesta sexta

Na tarde desta sexta-feira (24), a Prefeitura de Itatiba, por meio da Secretaria de Negócios Jurídicos, realizará uma nova entrega de títulos de propriedade para famílias dos bairros Chavini e Castro, Clube de Campo Fazenda (CCF) e Loteamento Recreio Costa Verde. Essa entrega será às 14h30 no Auditório da Prefeitura, no Centro Administrativo Prefeito Ettore Consoline.

O documento integra o plano de regularização fundiária realizado pelo município e que vem ganhando fôlego nos últimos anos. Só neste 2025, é a terceira entrega de títulos de propriedade. As matrículas de título de propriedade foram oficializadas no Cartório de Registro de Imóveis e custeadas por recursos municipais. O pedido de regularização começou em 2021, com iniciativa da prefeitura.

Esta cerimônia faz parte da programação celebrativa pelos 168 anos do município, que segue até 1º de novembro, data do aniversário de Itatiba.